MSV Duisburg: Tobias Fleckstein vertritt den Abwehrchef

Duisburg. Tobias Fleckstein rückt am Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Verl beim MSV Duisburg für den gesperrten Sebastian Mai in die Startaufstellung.

Tobias Fleckstein wird beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg am Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Verl in Paderborn (14 Uhr, Home-Deluxe-Arena) in der Startaufstellung stehen. Darauf legte sich MSV-Trainer Torsten Ziegner am Freitag-Vormittag in der Pressekonferenz fest. Fleckstein kommt für Abwehrchef Sebastian Mai in die Mannschaft. Mai hatte am vergangenen Sonntag bei der 0:1-Niederlage im Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden die fünfte gelbe Karte kassiert und ist damit für das Match gegen den SC Verl gesperrt.

Ziegner wollte im Pressegespräch zum Spiel nicht sofort die Karten auf den Tisch legen, legte sich dann aber doch fest: „Er wird am Sonntag auf dem Platz stehen.“ Eine Überraschung ist das nicht, die Alternativen sind für den Coach begrenzt. Innenverteidiger Marvin Knoll fehlt weiterhin verletzt. Der 31-Jährige laboriert noch an den Folgen einer Wadenzerrung und trainiert derzeit individuell. Knoll soll aber in der nächsten Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren und könnte demnach vor der Winterpause noch eine Rolle bei den Zebras spielen.

MSV Duisburg: Eigengewächs ist angeschlagen

Im Zuge einer Knieblessur konnte Innenverteidiger Vincent Gembalies in dieser Woche bislang nicht trainieren. Eine MRT-Untersuchung ergab aber immerhin, dass das MSV-Eigengewächs nicht „an einer strukturellen Knieverletzung laboriert“, wie es Torsten Ziegner am Freitag ausdrückte. Der Coach wollte auch nicht gänzlich ausschließen, dass der 22-Jährige am Sonntag dem Kader angehört.

Alternativ hätte Ziegner seine Abwehrformation auf eine Dreierkette umstellen können. Das ist im Vorfeld der Partie aber kein Thema. Tobias Fleckstein war in der Rückrunde der vergangenen Saison Stammkraft. In der neuen Spielzeit verbuchte der 23-Jährige erst zwei Einsätze als Einwechselspieler in der Schlussphase. Die Neuzugänge Sebastian Mai und Marvin Senger konnten sich auf Anhieb als Stammduo in der Abwehrzentrale etablieren, da gab es für Fleckstein bislang keine Chance, sich als tragende Säule in die Mannschaft zu spielen.

MSV Duisburg: Ziegner lobt Fleckstein

Torsten Ziegner unterstrich am Freitag, dass Fleckstein mit dieser Situation sehr professionell umgegangen sei. Der 44-Jährige setzt nun am Sonntag auf ihn. Ziegner: „Er hat sehr akribisch für diesen Moment trainiert. Er ist bereit.“

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg