MSV Duisburg: Terminplan kollidiert mit der Kanu-WM

In der letzten Saison verlor der MSV Duisburg – hier mit Caspar Jander (links) – beim SC Freiburg II 0:2. Nun geht es zum Saisonstart in den Breisgau.

Duisburg. Der MSV Duisburg hat am letzten August-Wochenende ein Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846. Dann stehen im Sportpark die Finalrennen der Kanu-WM an.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg startet im Breisgau in die neue Saison. Das sieht der neue Spielplan, den der DFB am Freitag veröffentlichte, vor. Die Zebras werden am am Wochenende 4. bis 6. August beim SC Freiburg II ihr erstes Match bestreiten. Die genauen Ansetzungen sind im Laufe der kommenden Woche zu erwarten. Dass dieses Match das offizielle Eröffnungsspiel am Freitag, 4. August, sein wird, gilt als unwahrscheinlich.

In der kommenden Saison gibt es neue Anstoßzeiten. Das Montagsspiel gibt es nicht mehr. Freitags steht um 19 Uhr eine Partie auf dem Programm. Samstags beginnen fünf Spiele zur gewohnten Anstoßzeit um 14 Uhr. Neu ist das „Topspiel“, das am Samstag um 16.30 Uhr beginnen wird. Sonntags folgen drei Spiele mit den Anstoßzeiten 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr.

Sein erstes Heimspiel trägt der MSV zwischen dem 4. und 6. August gegen den TSV 1860 München als Auftakt der ersten englischen Woche aus. Am Ende dieser Trilogie gibt es ein großes Problem. In Duisburg läuft die Kanu-Weltmeisterschaft, an dem Wochenende (23. bis 25. August) stehen die Finalkämpfe vor großer Kulisse an. Die Ausrichtung eines Fußballspiels in der Arena erscheint schwierig. Der MSV hat es dann mit Aufsteiger SSV Ulm 1846 zu tun. Eine Ansetzung auf den Sonntagabend könnte das Dilemma ein wenig mildern.

Das Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen steht zwischen dem 27. und 29. Oktober an. Die Saison endet für den MSV am Samstag, 18. Mai, mit der Auswärtspartie bei Dynamo Dresden. Das könnte ein spannender Showdown werden

Die MSV-Spiele, Hinrunde: SC Freiburg II – MSV (4. - 6. August), MSV – TSV 1860 München (18. - 20. August), Hallescher FC – MSV (22./23. August), MSV - SSV Ulm 1846 (25 - 27. August), SSV Jahn Regensburg – MSV (1. – 3. September), MSV – SC Verl (15. - 17. September), Viktoria Köln – MSV (22. - 24. September), MSV – Preußen Münster (29. September - 1. Oktober), Borussia Dortmund II – MSV (3./4. Oktober), MSV – SpVgg Unterhaching (6. - 8. Oktober).

1. FC Saarbrücken – MSV (13. - 15. Oktober), MSV – Arminia Bielefeld (20. - 22. Oktober), MSV – Rot-Weiß Essen (27. - 29. Oktober), SV Waldhof Mannheim – MSV (3. - 5. November), MSV – FC Ingolstadt (10. - 12. November), SV Sandhausen – MSV (24. - 26. 11.), MSV – VfB Lübeck (1. - 3. Dezember), Erzgebirge Aue – MSV (8. – 10. Dezember), MSV – Dynamo Dresden (15. - 17. Dezember).

Rückrunde: MSV – Freiburg (19./20. Dezember), München – MSV (19. - 21. Januar), MSV – Halle (23./24. Januar), Ulm – MSV (26. - 28. Januar), MSV – Regensburg (2. - 4. Februar), Verl – MSV (9. - 11. Februar), MSV – Köln (16. – 18. Februar), Münster – MSV (23. - 25. Februar), MSV – Dortmund (1. - 3. März), Unterhaching – MSV (8. - 10. März).

MSV – Saarbrücken 15. - 17.. März), Bielefeld – MSV (30./31. März), Essen – MSV (5. - 7. April), MSV – Mannheim (12. - 14. April), Ingolstadt – MSV (19. - 21. April), MSV – Sandhausen (26. - 28. April), Lübeck – MSV (3. - 5. Mai), MSV – Aue (10. - 12. Mai), Dynamo Dresden – MSV (18. Mai).

