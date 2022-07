MSV Duisburg: Talent Hamza Anhari gewinnt in Algerien Bronze

Duisburg. Hamza Anhari war international erfolgreich. Der Perspektivspieler des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg kickte vor 20.000 Zuschauern.

Die U-19-Fußballer des MSV Duisburg haben intensive Tage hinter sich. Der A-Jugend-Bundesligist bestritt mit finanzieller Unterstützung des Fanclubs Innenhafen ein Trainingslager in Wenden und will die im Sauerland erarbeiteten Dinge am Sonntag auf den Platz bringen. Um 13 Uhr steht auf der Anlage an der Westender Straße in Meiderich ein Testspiel gegen Arminia Bielefeld auf dem Programm.

Mit breiter Brust ist in diesen Tagen Hamza Anhari unterwegs. Der 18-Jährige, der in der neuen Saison als Perspektivspieler dem Profikader der Zebras angehört, war mit der marokkanischen Junioren-Nationalmannschaft bei den Mittelmeerspielen in Algerien am Ball. Der Mittelfeldspieler gewann mit seinem Team die Bronzemedaille.

Zu den Höhepunkten des Turniers zählte für Anhari, der auch schon für die deutsche U-18-Nationalmannschaft vier Spiele bestritten hat, das Match gegen Gastgeber Algerien. Der MSV zitiert das Talent auf seiner Internetseite: „Von 20.000 Zuschauern ausgepfiffen zu werden, das ist schon eine Erfahrung wert. Aber wir haben uns davon nicht aus dem Konzept bringen lassen und mit 2:0 gewonnen.“ Anhari verdiente sich in diesem Spiel auch einen Assist.

Im Halbfinale verlor Marokko gegen Italien mit 1:2. Im Spiel um Platz drei siegten Anhari und Co. 4:2 gegen die Türkei. Der Duisburger steuerte einen Treffer und eine Vorlage zum Erfolg seiner Mannschaft bei.

Vertrag beim MSV Duisburg bis 2025

Hamza Anhari hatte im Mai beim MSV Duisburg einen bis Sommer 2025 befristeten Profi-Vertrag erhalten. Der Mittelfeldspieler soll zunächst ins Profigeschäft hineinschnuppern und in der neuen Saison weiter für die U 19 der Zebras in der Bundesliga spielen. Ralf Heskamp, beim MSV Geschäftsführer Sport, sagte bei der Vertragsunterzeichnung: „Hamza hat sich diese Chance auf dem Weg zum Profi-Fußballer mit viel Leidenschaft, Talent und seinem Auftreten verdient. Jetzt liegt es an ihm, mit unserer Unterstützung den nächsten großen Schritt zu packen.“.

