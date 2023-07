MSV Duisburg: Stürmerin Julia Kappenberger kommt aus Wien

Duisburg. Julia Kappenberger war zuletzt in Österreich am Ball. In Deutschland war die neue Spielerin des MSV Duisburg an einem Pokal-Märchen beteiligt.

Beim Frauenfußball-Bundesligisten MSV Duisburg hat eine neue Stürmerin angeheuert. Vom österreichischen Erstligisten First Vienna FC wechselt Julia Kappenberger zu den Zebras. Die neue Angreiferin unterschrieb in Duisburg für zwei Jahre. Mit der Verpflichtung der 27-Jährigen will der MSV auch den Abgang von Stürmerin Dörthe Hoppius kompensieren.

Die gebürtige Waiblingerin hatte ihren fußballerischen Lebensmittelpunkt in den letzten Jahren in Österreich. Beim USV Neulengbach, beim Wiener Sportclub und beim First Vienna FC kickte die 1,60-Meter-Frau in der 1. und 2. Bundesliga. In Deutschland war sie indes an einem kleinen Frauenfußball-Märchen beteiligt. Ihr Heimatverein SV Hegnach stieß in der Saison 2015/16 als erster Fünftligist der Geschichte bis ins DFB-Pokal-Achtelfinale vor. Beim 3:1-Sieg über den TuS Issel wirkte Julia Kappenberger als Einwechselspielerin mit.

Kappenbergers Torquote überzeugte den MSV Duisburg

In Österreich erzielte die Neu-Duisburgerin in 104 Pflichtspielen 48 Tore. In 34 Freundschaftspartien kam sie auf 16 Treffer. Kappenbergers Torquote war für die Duisburger Verantwortlichen bei der Verpflichtung ein Hauptkriterium. Der MSV zitiert seinen Frauenfußball-Chef Dario Mlodoch in einer Mitteilung: „Julia ist unsere absolute Top-Kandidatin. Sie bringt genau das mit, wonach wir gesucht haben. Sie genießt den Ruf, eine der schnellsten Spielerinnen in der österreichischen Liga gewesen zu sein und weist zudem eine herausragende Torquote auf. Wir sind äußerst erfreut, mit Julia eine vielversprechende Spielerin auf der Stürmerposition gefunden zu haben.““

Julia Kappenberger sagt laut Vereinsmitteilung: „Mich reizt die Herausforderung total. Ich möchte unbedingt meinen Teil dazu beitragen, den Klassenerhalt zu sichern. Ich freue mich sehr auf die Saison in diesem tollen Stadion mit den Fans.“ Die neue Stürmerin erhält beim MSV Duisburg die Rückennummer 9.

