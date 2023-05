MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp erhält keinen neuen Vertrag

Duisburg. Der MSV Duisburg verlängert den Vertrag mit Kapitän Moritz Stoppelkamp nicht mehr. Drei weitere Spieler verlassen den Drittligisten.

Die Entscheidung ist gefallen. Moritz Stoppelkamp erhält beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg keinen neuen Vertrag mehr. Das teilten die Zebras am Freitag-Vormittag in einer Presseerklärung mit. Auch Stürmer Aziz Bouhaddouz, Flügelspieler Marvin Ajani und Verteidiger Leroy Kwadwo werden den Verein verlassen.

Wir hätten gerne alle 65 Stoppel-Treffer gezeigt. Die Zeit lässt aber "nur" 90 schöne Sekunden zu. Vielen Dank, Moritz #Stoppelkamp! Viel Vergnügen beim Zusehen, #Zebras!#120JahreMSV #3Liga pic.twitter.com/YqxQ7HiHvw — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) May 19, 2023

MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp wollte noch ein Jahr bleiben

Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport beim MSV Duisburg, erklärte in der Pressemitteilung des Vereins: „Menschlich ist es um jeden von ihnen schade. Am Ende müssen wir diesen Cut aber machen, um so unserem Kader für die neue Spielzeit zumindest in Ansätzen neuen Input geben zu können.” Moritz Stoppelkamp, der seit 2017 für den MSV spielt, hätte sich vorstellen können, noch ein Jahr in Zebrastreifen dranzuhängen. Der Verein entschied sich aber auch hier für einen Schnitt.

Stoppelkamps Spielervertrag läuft zum 30. Juni aus. Im vergangenen Sommer unterschrieb der heute 36-Jährige bei den Zebras einen Kontrakt, der ihm eine Weiterbeschäftigung abseits des Spielfeldes garantiert. Ob der gebürtige Buchholzer bereits im Sommer eine Tätigkeit im Funktionärsbereich aufnimmt, oder ob er seine Spielerkarriere bei einem anderen Klub fortsetzt, ist aktuell noch offen.

MSV Duisburg verabschiedet Spieler am Sonntag

Der MSV will das Quartett am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) offiziell verabschieden. Moritz Stoppelkamp wird ohne Sportklamotten anreisen. Der Kapitän ist seit mehreren Wochen mit einer Adduktorenverletzung außer Gefecht. Bei Aziz Bouhaddouz, Leroy Kwadwo und Marvin Ajani besteht hingegen die Aussicht auf einen finalen Einsatz vor den heimischen Fans.

Der Vertrag von Rechtsverteidiger Joshua Bitter hat sich durch die Einsätze in dieser Saison automatisch verlängert. Zudem laufen die Verträge der Mittelfeldspieler Marlon Frey und Kolja Pusch, von Stürmer Benjamin Girth und von Ersatztorwart Lukas Raeder aus. Bei diesen Spielern laufen noch Gespräche, wie Ralf Heskamp am Freitag erklärte.

