MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp arbeitet weiter in der Reha

Duisburg. Ob Kapitän Moritz Stoppelkamp dem MSV Duisburg am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden wieder zur Verfügung stehen wird, ist weiterhin offen.

Für das Auswärtsspiel beim FC Viktoria Köln (2:2) am vergangen Montag hatte es nicht gereicht, nun hofft Moritz Stoppelkamp, Kapitän des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, dass er am Samstag im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) ins Geschehen eingreifen kann. Der 36-Jährige, der an einer Verletzung im Adduktorenbereich laboriert, arbeitet aktuell mit den Physiotherapeuten in der Reha.

MSV-Trainer Torsten Ziegner übte am Donnerstag im Pressegespräch Zurückhaltung. Ob es zeitlich für Stoppelkamp schon für den Samstag reichen wird, ist offen. „Er muss zu 100 Prozent fit sein“, unterstrich der 45-Jährige. Der MSV steht am Beginn einer englischen Woche. Am Dienstag folgt das Nachholspiel gegen den Spitzenreiter SV Elversberg 07 (19 Uhr, Schauinslandreisen-Arena), und am Samstag, 29. April, 14 Uhr, sind die Zebras bei der stark abstiegsbedrohten SpVgg Bayreuth zu Gast. Ein verfrühter Einsatz eines angeschlagenen Spieler könnte demnach kontraproduktiv sein.

MSV Duisburg: Perspektiven für König und Ekene

Definitiv ausfallen werden am Samstag die Stürmer Chinedu Ekene, der sich weiterhin mit einer Sehnenreizung in der Gesäßmuskulatur herumplagt, und Phillip König, der sich bei der 0:5-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund II früh eine Verletzung im Oberschenkel zugezogen hatte. Gelaufen ist die Saison für beide Offensivkräfte in den Augen des Trainers indes nicht. „Ich gehe davon aus, dass beide Spieler Anfang Mai vollumfänglich wieder zur Verfügung stehen werden. Im Wonnemonat stehen für den MSV Duisburg noch die Heimspiele gegen den FC Erzgebirge Aue und den 1. FC Saarbrücken sowie die Auswärtspartien beim FC Ingolstadt 04 und am letzten Spieltag beim SV Waldhof Mannheim auf dem Programm.

Julian Hettwer (Krämpfe) und Marlon Frey (Fußprellung), die in Köln vorzeitig das Handtuch werfen mussten, meldeten sich schnell fit zurück und sind für das Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden wieder eine Option.

