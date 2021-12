MSV Duisburg: So geht es für die Zebras sportlich weiter

Duisburg. Der MSV Duisburg hat sich in die Winterpause verabschiedet. Im neuen Jahr wird wieder trainiert. Hier ist der Winterfahrplan des MSV.

Mit einem großen Skandal endete der letzte Auftritt des MSV Duisburg im Krisenjahr 2021. Beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück war Gästespieler Aaro Opoku am Sonntag von einem Duisburger Zuschauer rassistisch beleidigt worden. Als erstes Spiel in einer der drei deutschen Profiligen wurde das Duell der beiden Traditionsclubs daraufhin erst unter- und dann abgebrochen. Es war der Tiefpunkt einer ohnehin schon enttäuschenden MSV-Saison.

MSV Duisburg kämpft in der 3. Liga gegen den Abstieg

Die sportliche Entwicklung ist dramatisch. Auf einem Abstiegsplatz überwintern die Duisburger. In der Rückrunde geht es darum, den Absturz in die Regionalliga zu vermeiden. Die Vorbereitung auf die Restrunde startet bei den Drittliga-Fußballern des MSV am 2. Januar. Dann werden die Spieler zum Laktattest erwartet. Einen Tag später beginnt die erste Trainingswoche an der Westender Straße. Geplant ist ein Kurz-Trainingslager in Duisburg. Die Einheiten werden in Meiderich absolviert.

Zwei Testspiele gegen ambitionierte Regionalligisten haben die Zebras für die erste Woche vereinbart. Am Freitag, 7. Januar 2022, gibt es die erste Partie des neuen Kalenderjahres beim SC Fortuna Köln. Die Partie wird ohne Zuschauer im Kölner Südstadion ausgetragen. Einen Tag später wird Preußen Münster an der Westender Straße erwartet. Anstoß ist am Samstag, 8. Januar, um 14 Uhr. Aufgrund der angespannten Corona-Lage finden die Vorbereitungsspiele des MSV Duisburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Um Punkte geht es für den MSV Duisburg wieder ab dem 14. Januar. Dann geht es in der 3. Liga beim TSV Havelse weiter. Offen ist zudem noch, ob und wann das abgebrochene Heimspiel gegen den VfL Osnabrück nachgeholt wird.

Der Winterfahrplan des MSV Duisburg in der Übersicht:

Sonntag, 2. Januar 2022: Laktattest

Montag, 3. Januar 2022: Trainingsauftakt (Westender Straße)

Freitag, 7. Januar 2022: Testspiel bei Fortuna Köln

Samstag, 8. Januar 2022: Testspiel gegen Preußen Münster (14 Uhr, Westender Straße)

Freitag, 14 . Januar 2022: Drittliga-Auftakt beim TSV Havelse (19 Uhr)

