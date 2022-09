MSV Duisburg: Sensationstreffer von Torwart Vincent Müller "Tor des Monats"

Vincent Müller feiert sein irres Tor in Meppen. Nun wird der Torwart des MSV Duisburg auch noch ausgezeichnet.

Duisburg. MSV-Torwart Vincent Müller traf im August per Freistoß aus geschätzt 68 Metern. Dafür wird er nun mit dem "Tor des Monats" ausgezeichnet.

Am 21. August siegte der MSV Duisburg beim SV Meppen mit 3:0. Dieses Spiel wird in die MSV-Geschichte eingehen. Warum? Weil Vincent Müller ein Sensations-Tor aus der eigenen Hälfte erzielte. Zur Erinnerung: Müller ist der Torwart des MSV Duisburg.

MSV Duisburg: Vincent Müller überrascht den SV Meppen

Duisburgs Keeper schlug einen ruhenden Ball aus 68 Metern Richtung Meppener Gehäuse - und: die Kugel sprang im Meppener Strafraum auf und ging über Müllers Torwartkollege Jonas Kersken, der zu weit aus seinem Kasten gekommen war, in die Maschen.

SV Meppen gegen MSV Duisburg: Die Highlights

Nach dem Spiel reagierte der 22-Jährige etwas irritiert und sagte: "Die Situation war etwas verwirrend für mich. Ich habe mir gedacht: Was ist da passiert?. Ich muss doch Tore verhindern und nicht schießen. Wie der Ball ist drin?"

Dieses spektakuläre Tor wurde nun von den Zuschauern der ARD-Sportschau zum "Tor des Monats August" gewählt. Müller ist damit der erste MSV-Profi nach 2003, dem diese Ehre zuteil wurde. Damals war es Abdelaziz Ahanfouf, der das "Tor des Monats Dezember" erzielte. Der marokkanische Angreifer in Diensten des MSV überwand in einem DFB-Pokalspiel den Schlussmann des SV Jahn Regensburg., Peter Martin, mit einem Fallrückzieher. Der MSV siegte dann im Elfmeterschießen gegen Regensburg.

Sowas von verdient, Vincent!



Unser Goalie Vincent #Müller hat die Wahl zum Tor des Monats August der @sportschau für sich entschieden. Sein Freistoßtreffer gegen Meppen erhielt die meisten Stimmen! #tordesmonats #Duisburg #Jahre pic.twitter.com/hCfYdAVPtI — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) September 17, 2022

Und auch das Müller-Tor brachte dem MSV in Meppen einen Sieg - und nun obendrauf noch den Preis der ARD-Sportschau.

"Hej MSV-Fans, ihr habt es sicherlich mitbekommen, spätestens jetzt: Wir haben das Tor des Monats nach Meiderich geholt. Vielen Dank an alle, die mein Tor gewählt haben. Ich bin sehr glücklich darüber. Jetzt geht es am Sonntag gegen Verl und da wollen wir gemeinsam drei Punkte holen", bedankt sich Müller via Twitter bei den MSV-Anhängern für deren Stimmabgabe.

MSV Duisburg: 80.000 Stimmen für Vincent Müller

Mit mehr als 33 Prozent aller Stimmen hat Vincent Müller vom MSV Duisburg die Abstimmung zum Tor des Monats August 2022 gewonnen. Mehr als 80.000 Menschen stimmten für den Müller-Treffer. Der Duisburger ließ damit den zweitplatzierten Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim (57.000 Stimmen) hinter sich. Dritter wurde John Verhoek von Hansa Rostock mit 36.000 Stimmen.

