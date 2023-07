MSV Duisburg: Sebastian Mai ist der neue Kapitän

Duisburg. Trainer Torsten Ziegner bestimmte Sebastian Mai zum neuen Kapitän des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Marvin Bakalorz ist der Stellvertreter.

Sebastian Mai ist der neue Mannschaftskapitän des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Trainer Torsten Ziegner bestimmte den 29-Jährigen zum neuen Spielführer. Mai tritt damit die Nachfolge von Moritz Stoppelkamp, der nun für den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen spielt, an. Als Stellvertreter fungiert Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz.

MSV-Trainer Torsten Ziegner hatte Mai und Bakalorz schon von sich aus vor zwei Wochen als Kandidaten ins Gespräch gebracht. Ursprünglich wollte der 45-Jährige Kapitän und Mannschaftsrat schon in der vergangenen Woche im Trainingslager in Heiligenstadt küren. Der schwache Auftritt im Testspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig, das die Zebras in Thüringen mit 0:1 verloren hatten, verhagelte jedoch die Stimmung. Ziegner erklärte vor Wochenfrist: „Es gibt jetzt Wichtigeres mit der Mannschaft zu besprechen.“

Kurz bevor sich der Duisburger Trainer nun einem operativen Eingriff unterziehen musste, schritt er zur Proklamation. Dem Mannschaftsrat gehören neben Sebastian Mai und Marvin Bakalorz außerdem Caspar Jander, Neuzugang Thomas Pledl und Niklas Kölle an.

Neue Hierarchie beim MSV Duisburg

Torsten Ziegner will in der neuen Spielzeit eine neue Hierarchie schaffen. Dies ergab sich durch den Stoppelkamp-Wechsel nach Oberhausen ohnehin schon automatisch. Laut Vereinsmitteilung entschied er sich für Sebastian Mai als neuen Kapitän aus diesen Gründen: „Basti Mai hat sich in der vergangenen Saison als starke Führungspersönlichkeit gezeigt. Wir glauben, dass er mit diesem offiziellen Amt noch mehr Verantwortung für das Team tragen wird.“ Über Marvin Bakalorz lässt Ziegner ausrichten: „Mit ihm haben wir einen sehr erfahrenen Spieler, der eine ganz wichtige Rolle im Team spielt und eindrucksvoll ausfüllt.“

Youngster Caspar Jander gehörte schon in der letzten Spielzeit dem Mannschaftsrat an. Im letzten Saisonspiel beim SV Waldhof Mannheim (1:3) führte er die Zebras erstmals als Kapitän aufs Feld. Neuzugang Thomas Pledl trug im Testspiel gegen Hannover 96 (0:3) im Rahmen des Trainingslagers bereits die Binde. Der MSV hat den offensiven Mittelfeldmann ohnehin als Führungsspieler verpflichtet. Über Niklas Kölle scherzt Torsten Ziegner in der Vereinsmitteilung: „Mit Niklas Kölle haben wir den Vertreter der ‚Verrückten‘ im Team.“ Ziegner schiebt nach: „Aber im Ernst: auf Niklas ist Verlass, er ist ein absolut meinungsstarker Spieler, der deutlich anspricht, wo er Verbesserungsmöglichkeiten sieht.“

Der MSV Duisburg bestreitet am Samstag um 14 Uhr im Homberger PCC-Stadion seinen letzten Test vor dem Saisonstart gegen den niederländischen Zweitligisten BV de Graafschap. Torsten Ziegner fehlt bei der Generalprobe aus gesundheitlichen Gründen.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg