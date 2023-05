MSV Duisburg: Sebastian Mai droht eine längere Pause

Sebastian Mai fiel beim MSV Duisburg in Bayreuth aufgrund einer Muskelverletzung aus.

Duisburg. Trainer Torsten Ziegner befürchtet, dass Sebastian Mai länger ausfällt. Zwei Spieler sind für das nächste Match gesperrt.

Der Mai ist gekommen, Sebastian Mai wird dem Fußball-Drittligisten MSV Duisburg im Wonnemonat aber erst einmal fehlen. Der Innenverteidiger war mit nach Bayreuth gereist, konnte aber mit einer Oberschenkelverletzung nicht spielen. Zumindest von der Bank aus konnte er die Freude über den 4:0-Erfolg über die SpVgg Bayreuth am vergangenen Samstag teilen.

Während der 30-Jährige noch hofft, dass die Blessur nicht schlimmerer Natur ist, zeigt sich Trainer Torsten Ziegner deutlich pessimistischer. „Es ist davon auszugehen, dass er ein paar Spiele ausfällt“, sagte der 45-Jährige nach der Partie. Eine genaue Diagnose soll es Anfang dieser Woche geben. Sebastian Mai war im Saisonverlauf schon mehrfach außer Gefecht gewesen. Muskuläre Probleme und eine lang anhaltende Mandelentzündung hatten den gebürtigen Dresdner mehrfach zurückgeworfen.

In Bayreuth bildeten Tobias Fleckstein und Leroy Kwadwo die Duisburger Innenverteidigung und leisteten einen guten Job. Insgesamt hatten die Meidericher gegen die stark abstiegsbedrohten Bayreuther wenig zugelassen. Zum ersten Mal seit dem 0:0 gegen den SV Meppen am 25. Februar blieben die Zebras ohne Gegentor.

MSV Duisburg: Ein Trio hofft auf das Comeback

Im Hinblick auf das nächste Match hat Trainer Torsten Ziegner wieder die Ausfallliste im Blick. Die Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz und Marvin Ajani werden im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am Freitag (19 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) definitiv fehlen: Beide kassierten in Bayreuth die fünfte gelbe Karte und sind gesperrt. Beim verletzten Kapitän Moritz Stoppelkamp (Adduktoren-Beschwerden) geht das Warten auf ein Comeback in die nächste Runde. Zudem hofft der Coach bei Chinedu Ekene und Philipp König auf die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Als Ausfall bis zum Saisonende steht bereits Hamza Anhari (Bänderverletzung im Sprunggelenk) fest.

