MSV Duisburg: Schommers freut sich über zwei Rückkehrer

Duisburg Caspar Jander und Baran Mogultay kehren am Samstag in den Kader des MSV Duisburg zurück. Die Zebras treffen auf Aufsteiger VfB Lübeck.

Boris Schommers, Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, freut sich vor dem wichtigen Heimspiel gegen den VfB Lüneck am Samstag (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) über zwei Rückkehrer. Mittelfeldspieler Caspar Jander und Außenverteidiger Baran Mogultay stehen für das Kellerduell zur Verfügung. Auf beide Spieler hatte der Coach am Mittwoch bei der Partie beim 1. FC Saarbrücken (0:0) verzichtet.

Schommers sah sich am Freitag bestätigt, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, beiden Spielern unter der Woche eine Pause zu gönnen. Jander plagte sich schon seit längerer Zeit mit Beschwerden im Adduktorenbereich herum. Mogultay zwickte es im Rücken. Gegen Lübeck können beide Youngster wieder eingreifen.

MSV Duisburg: Bakir im Aufbautraining

Für Chinedu Ekene wird es hingegen nicht reichen. Der Offensivspieler ist mit Kniebeschwerden weiter außer Gefecht, wie auch Stürmer Pascal Köpke. Schommers geht davon aus, dass beide Spieler in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr ins Geschehen eingreifen können. Das gilt auch für Ersatzkeeper Dennis Smarsch, der sich bereits seit mehreren Wochen mit Beschwerden an der Patellasehne herumplagt. Alaa Bakir befindet sich nach seiner Meniskus-Operation auf einem guten Weg. „Der positive Effekt, ist, dass er zum ersten Mal wieder mit Fußballschuhen auf dem Platz gelandet ist“, berichtete Schommers am Freitag im Pressegespräch. Bakir befindet sich im Aufbautraining. Ob der offensive Mittelfeldspieler noch vor der Winterpause in den Kader der Zebras zurückkehren kann, lässt der Trainer noch offen. Fest steht aber: Der Coach will bei Bakir kein unnötiges Risiko eingehen.

Der MSV benötigt am Samstag einen Sieg, um im Tabellenkeller zumindest den Lichtschalter weiter im Blick zu haben. Die Meidericher belegen mit neun Punkten Platz 19, Aufsteiger Lübeck steht mit 14 Zählern auf Rang 17 – unmittelbar unter dem strich zu den Nichtabstiegsplätzen. Der MSV erwartet am Samstag 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

