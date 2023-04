MSV Duisburg: Rolf Feltscher meldet sich zurück

Duisburg. Rolf Feltscher hat seine Knöchelverletzung auskuriert und steht dem MSV Duisburg am Samstag gegen Borussia Dortmund II zur Verfügung.

Torsten Ziegner, Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, ärgerte sich am vergangenen Samstag über den Ausfall der Partie gegen Spitzenreiter SV Elversberg 07. Die Zwangspause hatte aber auch etwas Gutes: Einige Spieler waren gesundheitlich angeschlagen, die Zeit hat nun Wunden geheilt und die Viren erfolgreich bekämpft. Mit Stürmer Chinedu Ekene, der sich weiterhin mit einer Sehnenreizung im Gesäßmuskel herumplagt, fällt nur ein Spieler für das Heimspiel am Samstag gegen die U 23 von Borussia Dortmund (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) aus.

Somit steht auch Rolf Feltscher wieder zur Verfügung. Der Rechtsverteidiger hatte sich Anfang März beim Auswärtssieg gegen den VfB Oldenburg (3:2), zu dem er einen Treffer beisteuern konnte, eine Bänderverletzung im Knöchel zugezogen.

„Er ist frisch und fit“, freut sich Ziegner über eine neue Alternative auf der rechten defensiven Außenbahn. Mit Feltscher und Joshua Bitter, der beim 2:2 in Halle gelbgesperrt gefehlt hatte, stehen nun beide Kandidaten für den Platz in der Abwehrkette zur Verfügung.

MSV Duisburg: Feltscher-Debüt im Hinspiel

Rolf Feltscher hofft, dass er nun bis zum Saisonschluss von weiteren Verletzungen verschont bleibt. „Er hat mir gesagt, dass er in seiner Karriere noch nie innerhalb einer Saison so viele unterschiedliche Verletzungen hatte“, so Torsten Ziegner am Mittwoch. Im letzten Jahr war der 32-Jährige mit einer Bänderverletzung im Knie zweimal langfristig außer Gefecht gewesen. Damit soll das Verletzungspech nun aufgebraucht sein.

Am Samstag könnte sich für den Venezolaner ein Kreis schließen. Im Hinspiel gegen Borussia Dortmund II, das der MSV am Wuppertaler Zoo mit 0:2 verloren hatte, feierte Rolf Feltscher nach auskurierter Knieverletzung sein Saisondebüt. Auf dem Konto stehen erst zehn Einsätze. Ziegner sieht das Positive in dieser Statistik: „Er ist nicht überspielt. Ihm stecken nicht zu viele Einsätze in den Knochen.“

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg