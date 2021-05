MSV Duisburg: Pavel Dotchev lobt Team - "Großes geleistet"

Pavel Dotchev hat mit dem MSV Duisburg in Meppen verloren.

Meppen. Der MSV Duisburg hat eine enttäuschende Saison mit einer Niederlage in Meppen beendet. Trainer Pavel Dotchev zog dennoch ein positives Fazit.

Das Drama spielte sich am Samstag bei den Gastgebern ab. Der SV Meppen besiegte den MSV Duisburg mit 2:1, steigt aber trotzdem in die Regionalliga ab. Der KFC Uerdingen rettete sich mit einem 1:1 beim SV Waldhof Mannheim. Auch der FC Bayern München II, in der letzten Saison noch Meister der 3. Fußball-Liga, muss nach einer 0:1-Heimniederlage gegen den Halleschen FC runter.