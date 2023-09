MSV Duisburg: Neues Sturm-Duo zu schwach, Stierlin nicht auf der Höhe - Note 5

Dortmund. Der MSV Duisburg kassiert beim BVB II die vierte Niederlage in Folge. Vorne fehlt die Qualität, hinten patzt der MSV wieder. Die Einzelkritik.

Vincent Müller: Der Torwart war vor dem Dortmunder 1:0 zunächst erst mit dem Fuß und dann mit einer Faustabwehr an die Latte als vermeintlicher Retter aktiv, gegen Besongs Abstauber konnte er aber nichts mehr ausrichten. Rettete in der 30. Minute gegen Hettwer. Wurde in der zweiten Halbzeit kaum noch gefordert. Note: 3