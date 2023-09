MSV Duisburg: Museum veröffentlicht sein achtes Sonderheft

Duisburg. Zum Spiel des MSV Duisburg gegen Preußen Münster am Samstag veröffentlicht das MSV-Museum die achte Ausgabe des „Museums-Echos“.

Am Samstag trifft Fußball-Drittligist MSV Duisburg im Heimspiel auf Aufsteiger Preußen Münster (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena). Da werden auch Erinnerungen an alte, bessere Zeiten wach. Beide Vereine gehörten 1963 zu den Gründungsmitgliedern der Fußball-Bundesliga. Das MSV-Museum veröffentlicht aus diesem Anlass seine achte Ausgabe des Museums-Echos, das zum Spiel erhältlich sein wird.

Auf 28 Seiten blicken die MSV-Historiker in ihrem ersten Heft in der laufenden Saison auf die vergangenen Begegnungen beider Mannschaften zurück. Zudem stellen sie die neuen Spieler im Drittliga-Kader der Meidericher vor. Auch die Teamfotos der Männer- und der Frauen-Mannschaft des MSV Duisburg sind in dem Heft enthalten.

Zwei Siege des MSV Duisburg in der Saison 2019/20

Neben dem Blick auf die aktuellen Dinge präsentiert das Museum auch historische Dinge, die Zebras und Adler verbinden. Dazu zählt die komplette Statistik der Partien zwischen dem MSV und den Preußen. Zuletzt trafen die beiden Klubs in der 3. Liga in der Saison 2019/20 aufeinander. Da gingen die Punkte komplett an die Zebras. Der MSV gewann sein Heimspiel am 31. Juli 2019 durch Treffer von Tim Albutat und Moritz Stoppelkamp mit 2:0. Im Rückspiel setzten sich die Duisburger am 1. Februar 2020 in Münster mit 4:1 durch. Jeweils zwei Tore erzielten Petar Sliskovic und Ahmet Engin.

Die Auflage des achten Museums-Echos liegt bei 800 Exemplaren. Das Heft ist am Samstag zum Preis von zwei Euro an verschiedenen Stellen der Schauinslandreisen-Arena erhältlich an den Aufgängen zur Nordkurve (hinter den Eingängen Nord-Ost, Nord und Nord-West) und im Fanshop in der Schauinslandreisen-Arena, wo es auch noch nach dem Spiel verfügbar sein wird. Das Heft kann auch per E-Mail an das MSV-Museum (info@msv-museum.de) bestellt werden. Der Erlös kommt der Arbeit des gemeinnützigen Museums-Vereins zugute.

