MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp ist wieder an Bord

Duisburg. Moritz Stoppelkamp steht für das Spiel des MSV Duisburg bei Dynamo Dresden wieder zur Verfügung. Auch Sebastian Mai darf sich Hoffnung machen.

Der Kapitän wird an Bord gehen, wenn die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg am Dienstag die Flugreise nach Dresden antreten werden. Moritz Stoppelkamp hat seinen Infekt überwunden und steht für die Partie der Zebras am Mittwoch bei Dynamo Dresden (19 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion) wieder zur Verfügung. Stoppelkamp konnte am Sonntag beschwerdefrei trainieren, wie MSV-Coach Torsten Ziegner am Montag im Pressegespräch erklärte.

Moritz Stoppelkamp hatte die letzten beiden Spiele der Zebras in Oldenburg (3:2) und gegen 1860 München (2:2) am vergangenen Samstag im Zuge eines Virusinfektes verpasst. Der 36-Jährige ist mittlerweile wieder gesund, wie Trainer Torsten Ziegner unterstreicht. Nun geht es darum, abzuschätzen, wie weit die Kräfte reichen werden. Schon am Samstag, 18. März, 14 Uhr, steht mit der Heimpartie gegen den SC Verl die nächste Aufgabe an.

Für Sebastian Mai, Marvin Knoll und Leroy Kwadwo besteht auch die Chance, in Dresden dem Kader anzugehören. Die drei Spieler, die zuletzt mit Muskelverletzungen ausgefallen waren, seien kurz davor, „komplett gesund zu sein“, wie es Ziegner formulierte. Sebastian Mai hatte sich vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg II am 18. Februar beim Aufwärmen an der Wade verletzt. In der Reha machte der Abwehrchef seitdem große Fortschritte.

MSV Duisburg: Mai fliegt nach Dresden

Für den gebürtigen Dresdner wäre das Spiel gegen seinen Ex-Klub Dynamo im Rudolf-Harbig-Stadion mit vielen Emotionen verbunden. Familienmitglieder und Freunde des 29-Jährigen werden am Mittwoch im Stadion sein. Mai spielte in der Saison 2012/13 für die „Zweite“ der Sachsen. Von 2020 bis 2022 war er in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga für Dynamo am Ball. Nach dem Zweitliga-Abstieg erhielt Mai in Dresden keinen neuen Vertrag mehr und wechselte zum MSV. Vor Ort wird Mai auf jeden Fall sein, das Match will sich der 29-Jährige nicht entgehen lassen. „Sebastian hat seinen Flug schon vor zwei Wochen gebucht“, sagte Ziegner mit einem Schmunzeln.

Ein Fragezeichen steht noch hinter Niclas Stierlin. Der Mittelfeldspieler hatte sich am Samstag im Spiel gegen München eine Platzwunde am Auge zugezogen. „Das Auge ist zu 98 Prozent zu. Wir müssen abwarten“, so Ziegner am Montag.

