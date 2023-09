MSV Duisburg: Mittelfeldspieler Kolja Pusch trainiert wieder

Duisburg. Das Spiel des MSV Duisburg am Mittwoch in Dortmund kommt für Kolja Pusch aber noch zu früh. Wechsel sind bei den Zebras trotzdem denkbar.

Engin Vural geht beim MSV Duisburg in die zweite Runde. Der 38-Jährige, der beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg offiziell noch als Interimstrainer fungiert, bereitet seine Mannschaft auf das Spiel bei der U 23 von Borussia Dortmund vor. Die Zebras sind am Mittwoch um 19 Uhr im vorgezogenen Match des neunten Spieltages im Stadion Rote Erde am Ball. Wie Vural am Montag im Pressegespräch erklärte, hat sich die Ausfallliste im Vergleich zu seinem Debütspiel bei Viktoria Köln (0:2) am vergangen Samstag nicht verändert.

Mittelfeldspieler Kolja Pusch, der zuletzt mit Adduktorenbeschwerden außen vor war, ist zumindest wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Für das Spiel in Dortmund ist der 30-Jährige laut Vural aber noch keine Option. Ansonsten fallen weiterhin die Langzeitverletzten Thomas Pledl und Kolja Pusch (beide arbeiten nach Schulterverletzungen in der Reha) sowie Torwart Dennis Smarsch (Patellasehnenbeschwerden) und Alexander Esswein, der sich von seiner Daumenoperation erholt, aus.

MSV nach vorne noch zu harmlos

Engin Vural hat mit seiner Mannschaft die 0:2-Niederlage bei Viktoria Köln aufgearbeitet. An der Sichtweise des Trainers hat sich im Vergleich zum Samstag nicht viel geändert. „Wir haben im gesamten Spiel insgesamt nur sechs Torschüsse zugelassen“, so Vural. Der Coach räumte aber ein, dass das Spiel nach vorne nicht nach seinen Vorstellungen gelaufen war. Sein Team hätte zu viele lange Bälle gespielt, das sei nicht Inhalt des Matchplanes gewesen. Somit „verhungerten“ die Offensivkräfte Pascal Köpke und der später eingewechselte Phillip König.

Neben der Regeneration steht die taktische Arbeit in der kurzen Zeit zwischen beiden Spielen für Vural um Vordergrund. Der Coach will im Zuge der Belastung innerhalb der englischen Woche den ein oder anderen Wechsel zum Dortmund-Match nicht ausschließen.

Ein neuer Rasen für die Duisburger Arena

800 Duisburger Fans haben sich im Vorverkauf Tickets für das Spiel zugelegt. Online sind weiterhin Karten erhältlich, zudem wird es in Dortmund auch eine Abendkasse für Gästefans geben.

Engin Vural wird nach jetzigem Stand auch beim Heimspiel am Samstag gegen Preußen Münster verantwortlich sein. Nicht nur der Coach darf sich freuen: Bis dahin wird in der Schauinslandreisen-Arena ein neuer Rasen liegen. Der Platz war eh schon arg ramponiert, nach dem Football-Finale am vergangenen Sonntag ist von dem Grün nicht mehr viel übrig geblieben.

