Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Sonntag bei der SpVgg Unterhaching. Die zuletzt erkrankten Innenverteidiger sind wieder fit. So der stand am Freitag.

MSV Duisburg mit vielen Ungewissheiten nach Unterhaching

Nach dem Pressegespräch am Freitag mit Trainer Torsten Lieberknecht weiß man über den Kick des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg bei der SpVgg Unterhaching kaum mehr als Folgendes: Das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr im Stadion am Sportpark statt. Der Tabellenerste und Herbstmeister aus Duisburg (37 Punkte) trifft zum Hinrundenfinale auf den Tabellenfünften (31 Punkte). Der MSV fährt am Samstag auf Wunsch der Mannschaft mit dem Zug nach München.

Alles Weitere ist eher unbestimmt: Aufstellung, Taktik oder Erfolgschancen. Alles ein umfassendes „Mal sehen“. Zur Personallage gibt der Trainer inzwischen nur Meldungen mit dem Hinweis „Stand heute“ heraus. Dazu hat er allen Grund. „Bis zum Schluss“ könne was dazwischenkommen. Lieberknecht: „Da hat man die Mannschaft stehen, dann passiert beim Aufwärmen noch was.“ So war es gegen Bayern II, als Vincent Gembalies schon in Hose und Trikot seinen Platz im Team gegen den in einem gekachelten Raum tauschen musste.

Einsätze von Boeder und Gembalies offen

Die Dinge ändern sich andauernd. Auch während dieser Trainingswoche. Am Donnerstag war noch davon die Rede, dass Innenverteidiger Lukas Boeder nicht auflaufen könne und auch für Vincent Gembalies ein Einsatz zu früh komme. Am Freitag sagte Lieberknecht: „Sie trainieren und bleiben hoffentlich auch fit. Sie haben grünes Licht von der medizinischen Abteilung bekommen.“ Ob sie spielen? Nicht sicher, meint der Trainer.

Marvin Compper habe die ganze Woche mittrainiert und komme als „Alternative“ in Frage. Bis auf die Langzeitverletzten sind damit alle anderen an Bord. Wenn nicht wieder was passiert. Ein sicherer Ausfall ist der rotgesperrte Torwarttrainer Sven Beuckert. Dafür nimmt Lieberknecht die beiden Ersatztorhüter Jonas Brendieck und Steven Deana mit. Gemeinsam machen sie sich dann warm. Leo Weinkauf steht dann zwischen den Pfosten. Da aber klopft der Coach sicherheitshalber auf Holz. Wegen der bekannten Pferde, denen vor der Apotheke übel wird.

Auch ein 3-4-3 ist beim MSV denkbar

Wie sich der Gegner ordnet, kann der Coach ebenfalls schlecht vorhersagen. Unterhaching hatte beim 3:0-Sieg in Jena erstmals mit einer Dreierkette gespielt. Ob das ein Serienprodukt wird? Die Veränderung hat möglicherweise etwas mit der Mini-Krise der Hachinger zu tun. Vor dem Spiel beim Schlusslicht waren die Münchener Vorstädter dreimal sieglos. In sechs Spielen gelang nur ein Dreier. Vom neunten bis zum elften Spieltag waren die Hachinger Tabellenführer. Jetzt rangiert die Mannschaft von Trainer Claus Schromm auf Platz fünf. Satte sechs Zähler hinter dem MSV.

Wieder bei Kräften: Innenverteidiger Vincent Gembalies. Foto: iro Sportphoto / Volker Nagraszus / firo Sportphoto

Die Zebras haben am Sonntag die Gelegenheit, einen Konkurrenten abzuhängen. Andersherum, die Bayern brauchen dringend den Dreier. Was Lieberknecht sagt: Der Tabellenfünfte verfügt über viel Erfahrung und eine gewisse „Abgezocktheit“. Lieberknecht spricht von „Drittliga pur“. Ganz so stark wie Halle seien die Münchener nicht. Aber fast! Nur einen „Tick schwächer“ seien die Gastgeber. Der Respekt sei groß, dass Lieberknecht ankündigt: „Ich glaube, das wird das erste Mal sein, dass wir uns in unserem System flexibel zeigen müssen.“ Vom 4-4-2 kann es im Spielverlauf zu Plan B oder Plan C übergehen. Lieberknecht: „Wir werden das auf dem Platz trainieren.“

Das Umschalten auf eine eigene Dreierkette sei möglich. Lieberknecht: „So eine Grundordnung sollte man schon im Kopf haben.“ Freilich, dafür braucht man eigentlich drei Innenverteidiger. Der MSV hat genau drei und man kann nicht sicher sein, dass auch nur einer davon im Vollbesitz seiner fußballerischen Kräfte ist. Das 3-4-3 ist eigentlich nicht im Taktikkatalog vorgesehen. Eine Genehmigung muss sich Lieberknecht aber nicht bei Sportdirektor Ivica Grlic einholen. Immerhin sagte der Coach: „Wir werden das andiskutieren.“