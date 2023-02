MSV Duisburg: Mai-Diagnose lässt noch auf sich warten

Viel Frust in Freiburg: Sebastian Mai musste am Samstag beim MSV Duisburg verletzt zuschauen.

Duisburg. Vor dem Heimspiel gegen den SV Meppen muss Trainer Torsten Ziegner beim MSV Duisburg weiter um seinen Abwehrchef Sebastian Mai bangen.

Luxus ist vergänglich. Da freute sich Torsten Ziegner, Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, in der vergangenen Woche über ein Luxusproblem. Bis auf Youngster Hamza Anhari, der nach einer Knieoperation eine Reha bestreitet, stand dem Coach der komplette Kader zur Verfügung. Nur wenige Tage später ist die Stimmung schon wieder getrübt. Schon vor der Auswärtsfahrt nach Freiburg hatte sich Defensiv-Allrounder Marvin Knoll mit einer Verletzung in der Oberschenkelmuskulatur abgemeldet. Am Samstag warf kurz vor Spielbeginn Abwehrchef Sebastian Mai mit einer Wadenverletzung das Handtuch.

MSV Duisburg: Sebastian Mai intensiv untersucht

Ein Stich in der Wade hatte den 29-Jährigen ausgebremst, bevor es im Dreisamstadion losging. Sebastian Mai packte einen Eisbeutel um den Unterschenkel und setzte sich auf die Bank. Seinen Platz in der neuen Dreier-Abwehrkette nahm kurzfristig Joshua Bitter ein.

Am Montag unterzog sich Sebastian Mai intensiven Untersuchungen. Mit einem Ergebnis ist im Laufe des Dienstags zu rechnen. Die Zebras starten um 10 Uhr mit einer Einheit im Kraftraum in die Trainingswoche. Um 15.30 Uhr üben die Meidericher Drittliga-Fußballer auf dem Platz. Während bei Marvin Knoll bereits ein mehrwöchiger Ausfall feststeht, hofft Torsten Ziegner bei Mai noch auf eine glimpfliche Diagnose. Der Coach hatte den Abwehrspieler zuletzt zum Kreis der unverzichtbaren Kräfte gezählt.

Ein längerer Ausfall wäre für die Meidericher ein Schlag ins Kontor. Ziegner braucht Mai vor allem auch als Mentalitätsspieler. Bei der 0:2-Niederlage in Freiburg fehlte ein Mann mit Antrieb auf dem Rasen. Am Samstag geht es im Heimspiel gegen den SV Meppen (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) also einmal mehr um eine Reaktion auf einen enttäuschenden Auftritt in der Vorwoche.

