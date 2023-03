MSV Duisburg: Leroy Kwadwo muss um Einsatz bangen

Duisburg. Abwehrspieler Leroy Kwadwo plagt sich beim MSV Duisburg mit muskulären Problemen herum. Stürmer Benjamin Girth winkt ein Startelf-Einsatz.

Die personellen Sorgen vor dem Auswärtsspiel des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg beim Aufsteiger VfB Oldenburg am Sonntag (14 Uhr, Marschwegstadion) halten sich für MSV-Trainer Torsten Ziegner in Grenzen. „Es ist relativ entspannt“, sagte der 45-Jährige bei der Spieltagspressekonferenz am Freitag. Definitiv ausfallen werden am Sonntag lediglich die Langzeitverletzten Sebastian Mai und Marvin Knoll.

Sorgen bereitet dem Trainer lediglich Leroy Kwadwo. Der Abwehrspieler, der zuletzt in der Innenverteidigung zum Einsatz gekommen war, plagt sich mit muskulären Problemen herum und musste in dieser Woche im Training kürzer treten. Ein Einsatz in Oldenburg sei nicht ausgeschlossen, wie Ziegner erklärte. Der Coach will allerdings auch kein Risiko eingehen – auch im Hinblick auf die folgenden Aufgaben gegen 1860 München, bei Dynamo Dresden und gegen den SC Verl. Mit Verteidiger Marvin Senger steht ohnehin eine verlässliche Alternative für die Partie in Oldenburg parat.

Stürmer Benjamin Girth bezeichnete Torsten Ziegner am Freitag als einen „ernsthaften Kandidaten für die Startelf.“ Der 31-Jährige hatte am vergangenen Samstag beim 0:0 gegen den SV Meppen als Einwechselspieler sein Comeback gegeben. Girth war hinterher glücklich, nach seiner Wadenverletzung „endlich wieder dabei gewesen“ zu sein. Ziegner unterstrich, dass die weitere Trainingswoche dem Angreifer gutgetan habe. Über Trainings- und Spielminuten will Girth zu seiner alten Form zurückfinden.

MSV Duisburg: Drei Spielern droht eine Sperre

Aziz Bouhaddouz, der nach der Winterpause nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt hat und beim Match gegen den SV Meppen nicht dem Kader angehörte, habe, so Ziegner, eine gute Trainingswoche hingelegt. Der Marokkaner dürfte somit in den Kader der Meidericher zurückkehren.

Mittelfeldspieler Niclas Stierlin kehrt nach verbüßter Gelbsperre in das Aufgebot zurück. In Oldenburg müssen drei Spieler aufpassen. Moritz Stoppelkamp, Joshua Bitter und Caspar Jander stehen aktuell bei vier gelben Karten.

