MSV Duisburg - RWE: Joachim Hopp mit emotionalem Appell - "Ich flehe euch an!“

In der dritten Liga steht das Derby zwischen MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen an. In der aktuellen Folge haben wir RWE-Legende Frank Kurth und MSV-Legende Joachim Hopp zu Gast. Die beiden betonen, was sich früher wie heute im Fußball gleicht: Beim Derby im Pott muss malocht werden! Sie bewerten aber auch die aktuelle Situation beider Vereine und reden mit Moderator Nils Halberscheidt über ihre aktive Zeit in Duisburg und Essen.

Essen. Vor dem Derby MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen hofft MSV-Legende Joachim Hopp auf ein friedliches Spiel. Er richtet klare Worte an die Fans.

MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Dieser Tage herrscht Derbyfieber vor dem Anpfiff des Drittligaduells am Samstag in der MSV-Arena (14 Uhr). Auch etliche Klublegenden freuen sich auf die Partie – darunter Joachim Hopp, der einst beinharte Verteidiger in MSV-Diensten zwischen 1990 und 1998. Gut 26.000 Zuschauer werden erwartet – und gerade für den MSV könnte die Partie einen wegweisenden Charakter haben. „In diesem einen Spiel kannst du vergangenen Wochen ein bisschen vergessen lassen. Dann kommt wieder etwas Ruhe und Zuversicht rein“, sagt Hopp.

Denn Ruhe und Zuversicht – die gab es in den vergangenen Wochen nicht. Zu schwach präsentierten sich die Duisburger bisher in dieser Spielzeit. „Für mich ist die Kaderzusammensetzung gescheitert, es gibt überhaupt keine gute Mischung. In der Offensive wurde mehrmals nachgelegt, die Defensive aber vollkommen vernachlässigt“, sagt Hopp. „Deshalb haben wir auch ganz große Probleme.“

MSV Duisburg: Legende Joachim Hopp.

MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen: Joachim Hopp wird deutlich

Ruhig wird es sicher nicht werden, aber Hopp hofft auf eine andere Art der Ruhe im Derby. „Ich habe eine Bitte an alle Fans des MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen“, sagte der 57-Jährige. „Trotz aller Rivalität am Samstag: Wir haben genug Ärger auf den Straßen, es gibt weltweit diverse Kriege. Feuert eure Mannschaft an, aber macht bitte kein Palaver, bitte keine Schlägereien.“ Hopp wurde noch deutlicher: "Lasst den Fußball leben, ohne Gewalt. Ich flehe euch an!“

Doch der einstige Thyssen-Stahlarbeiter stimmte in unserem Experten-Talk „Fußball Inside“ auch lockere Töne an. Er musste selbst laut lachen, als ihm eine etwas abwegigere Idee kam: „Anthony Modeste ist ja frei. Das ist ein Telefonat, kostet vielleicht acht Cents. Er könnte sich wieder zurück ins Rampenlicht spielen.“ Ein nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag der MSV-Legende, hat die einstige Tormaschine Modeste doch vor einigen Wochen einen neuen Klub gefunden, der wohl besser bezahlt als der MSV. Beim ägyptischen Klub Al-Ahly soll Modeste in Kairo rund 1,4 Millionen Euro im Jahr verdienen…

