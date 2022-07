MSV Duisburg kommt auch gegen Bayer nicht in Schwung

Velbert. Fußball-Drittligist MSV Duisburg verliert gegen Bayer Leverkusen 1:6. Der Underdog kann gegen den Bundesligisten keine Akzente setzen.

Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart befindet sich Fußball-Drittligist MSV Duisburg in schwieriger Lage. Die Zebras verloren am Samstag in Velbert ihr Testspiel gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen vor 2000 Zuschauern mit 1:6 (1:4). In der Rolle des Underdogs konnten die Duisburger kaum Akzente setzen. Bereits am Freitag hatte sich der MSV mit einer 2:4-Pleite beim Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Düren kräftig blamiert.

Kampf um die Stammplätze

MSV-Trainer Torsten Ziegner setzte in Velbert mit Anpfiff sechs Spieler ein, die bei der Blamage am Freitagabend beim Regionalligisten 1. FC Düren nicht dabei gewesen waren: Torwart Max Braune sowie Marvin Senger, Kolja Pusch, Alaa Bakir, Joshua Bitter und Niclas Stierlin. Gordon Wild, der bei der 2:4-Niederlage in der Westkampfbahn für den verletzten Chinedu Ekene ins Spiel gekommen war, Marvin Bakalorz, Niklas Kölle und Tobias Fleckstein schoben eine Doppelschicht. Im Kampf um die Stammplätze hatten die Jungs, die am Samstag gegen Bayer Leverkusen ran durften, von vornherein gute Karten. Viel schlimmer als am Freitag in Düren konnte es kaum werden.

Ziegner vermisst bei den Spielern die richtige Einstellung

Ziegner ging nach der Pleite in Düren mit seiner Mannschaft hart ins Gericht und kündigte Konsequenzen an. Der Coach vermisste die angemessene Einstellung. „Einige Spieler wollten sich nicht verletzen oder Zweikämpfen aus dem Weg gehen“, schimpfte Ziegner. „Wegen solchen Dingen wird die Mannschaft mit mir richtig aneinander geraten“, kündigte der 44-Jährige an.

Die Zebras traten am Samstag gegen Leverkusen mit einer Vierer-Abwehrkette an, nachdem das Experiment mit der Dreierkette am Freitag in Düren krachend gescheitert war. Aber wie schon in Düren landete der Ball beim ersten Angriff des Gegners im Duisburger Tor. In der dritte Minute traf Iker Bravo mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0 für Bayer Leverkusen. Sechs Minuten später staubte Ayman Aourir, nachdem MSV-Keeper Max Braune den Ball nicht festgehalten hatte, zum 2:0 ab. In der 22.Minute markierte Timothy Fosu-Mensah mit einem satten Schuss unter die Latte das 3:0.

Leverkusen bestimmt das Geschehen

Der MSV konnte in der 24. Minute mit der ersten Offensivaktion aufwarten. Kolja Pusch prüfte mit einem Distanzschuss Bayer-Torwart Andrey Lunev. Eine Initialzündung war das nicht. Leverkusen bestimmte weiter das Geschehen, agierte in der Offensive aber nicht mehr mit der letzten Konsequenz. In der 41. Minute traf dafür der MSV. Nach einem starken Solo von Neuzugang Niklas Kölle war Julian Hettwer für die Zebras erfolgreich. Drei Minuten später war aber Bayer wieder zur Stelle. Der Niederländer Daley Sinkgraven traf zum 4:1.

Der Bundesligist machte nach dem Seitenwechsel weiter. In der 49. Minute erhöhte Bayer durch Iker Bravo auf 5:1, eine Minute später legte der 17-Jährige auch noch das 6:1 nach. Schlimme wurde es für die Zebras aber nicht mehr, weil Leverkusen seine Dominanz nicht mehr in weitere Tore ummünzen konnte. Der MSV konnte seinerseits im Spiel nach vorne kaum etwas bewegen.

Das Spiel zum Nachlesen im Reviersport-Live-Ticker:

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg