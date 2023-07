MSV Duisburg: Pascal Köpke unterschreibt für ein Jahr mit Option

Duisburg. Der MSV Duisburg verpflichtet seinen Wunschspieler. Pascal Köpke soll die Offensive der Zebras verstärken. Alle Details zum Transfer.

Der Deal ist perfekt. Pascal Köpke wechselt ablösefrei vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg zum MSV Duisburg in die 3. Liga. Am Montag-Mittag schaute sich der Stürmer in der Duisburger Arena an seinem neuen Arbeitsplatz bereits um und unterschrieb dabei auch seinen Vertrag beim Spielverein. Köpke bindet sich zunächst bis zum Saisonende an den MSV. Wie der Klub mitteilte, besteht eine Option auf eine Verlängerung.

MSV Duisburg: Pascal Köpke bringt viel Erfahrung mit

Der MSV zitiert in seiner Pressemitteilung Sportchef Ralf Heskamp: „Pascal passt mit seinen 27 Jahren perfekt in die Altersstruktur, die wir uns für unseren Kader vorgestellt haben. Als Mittelstürmer, der in den ersten drei Ligen unterwegs war, bringt er zudem eine Menge Erfahrung und Flexibilität mit, die uns in der neuen Spielzeit helfen wird.“

Trainer Torsten Ziegner lässt sich so zitieren: „Pascal hat schon in der zweiten und dritten Liga nachgewiesen, dass er einer Mannschaft sofort weiterhelfen kann. Er hat uns vom ersten Moment an in unseren Gesprächen signalisiert, dass er Bock auf die Aufgabe hat und dass er beweisen möchte, dass er gut genug ist, um einer Mannschaft mit seinen Qualitäten weiterzuhelfen. Pascal ist ein sehr demütiger Mensch und Spieler, der für die Mannschaft hart arbeiten wird.“

Und der Spieler selbst lässt verlauten: „Die Gespräche mit Torsten Ziegner und Ralf Heskamp waren von Beginn an super. Ich habe Bock, gemeinsam mit der Mannschaft hier, bei diesem coolen Traditionsverein, anzupacken und etwas zu bewegen.“

Mit Köpke konnten die Zebras nun die vakante Position im Angriff besetzen. Der 27-Jährige spielte zuletzt seit Sommer 2020 für den 1. FC Nürnberg. Zwischenzeitlich war der Sohn von Ex-Nationaltorhüter Andreas Köpke mit einem Kreuzbandriss außer Gefecht. Köpke kam beim Club in den letzten drei Jahren auf nur 30 Einsätze und erzielte dabei fünf Treffer. An der Noris erhielt der Angreifer nun keinen neuen Vertrag mehr.

MSV-Zugang Pascal Köpke spielte in der Bundesliga

Der gebürtige Hanauer spielte zudem für die SpVgg Unterhaching, den Karlsruher SC, den FC Erzgebirge Aue und bei Hertha BSC. In Berlin sammelte er von 2018 bis 2020 in elf Spielen Bundesliga-Erfahrung. In der 2. Bundesliga kam Pascal Köpke bislang auf 101 Einsätze mit 25 Toren. In der 3. Liga war er in 50 Partien im Einsatz und verbuchte dabei 23 Treffer.

