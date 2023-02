MSV Duisburg: Ingo Wald holt Fifa-Mann Ulf Schott ins Team

Ulf Schott (rechts) soll der neue starke Mann beim MSV Duisburg werden. Präsident Ingo Wald (links) holte den Fifa-Manager in sein Team, mit dem er zur Wahl antreten wird. In der Mitte: Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp.

Duisburg. Präsident Wald präsentiert das Team, mit dem er sich beim MSV Duisburg am 22. März zur Wahl stellen wird. Ein Urgestein ist nicht mehr dabei.

Ingo Wald, Präsident des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, hat am Samstag die Mitglieder seines Teams benannt, mit denen er sich bei der Jahreshauptversammlung des Spielvereins am Mittwoch, 22. März, für eine weitere Amtszeit bewerben will. Der 65-Jährige will den MSV in den kommenden vier Jahren gemeinsam mit Ulf Schott, Udo Steinke, Uwe Struck und Robert Komossa führen. Damit würde sich die Zahl der Vorstandsmitglieder von drei auf fünf Männer erhöhen – eine Frau gehört weiterhin nicht zum Team.

Damit wartet Wald, der den Verein in schwierigen Zeiten vor einer „Herkulesaufgabe“ sieht, mit der ein oder anderen Überraschung auf. Mit Ulf Schott (52) konnte Wald ein „Schwergewicht“ für die Vorstandsarbeit gewinnen. Der Fifa-Mitarbeiter ist seit April letzten Jahres als Vorstandsberater für den MSV tätig. Nun tritt der ehemalige Darmstädter Zweitliga-Fußballer auf eine verantwortliche Position als „Vorstand Sport“ – sofern die Mitglieder das „Team Wald“ im Theater am Marientor wählen werden. Schott, der in offizieller Mission auch bei der Fußball-WM in Katar weilte, sorgte unlängst für Aufsehen, weil er einen Aufstieg des MSV Duisburg in die 2. Bundesliga bis zum Jahr 2025 prognostizierte.

Auch Flic-Flac-Geschäftsführer Uwe Struck gehört beim MSV Duisburg dem Team von Ingo Wald an. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Mit Robert Komossa holt Wald die jüngere Generation ins Boot. Der 32-Jährige gilt auch als Bindeglied zu den MSV-Fans. Als ehemaliger Fanbeauftragter und aktueller Sicherheitsbeauftragter steht Komossa im engen Kontakt zur Anhängerschaft. Das könnte bei der Wahl dann mit den Ausschlag geben. Uwe Struck (42) gehört derzeit dem Verwaltungsrat des MSV an. Bekannt ist er in Duisburg zudem als Geschäftsführer beim Zirkus Flic-Flac. Der „Zirkusdirektor“ soll sich im „Organisations- und Eventbereich einbringen“, wie Wald erklärt.

Aus dem alten Vorstand gehört neben Ingo Wald auch Udo Steinke (63) dem Team an. MSV-Urgestein Robert Philipps (73) ist hingegen nicht mehr dabei. Wald dankt langjährigen Funktionär. „Was Robert für Meiderich und den MSV Duisburg geleistet hat, lässt sich kaum in Worte fassen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

MSV Duisburg: Opposition hat sich weiterhin noch nicht erklärt

Ingo Wald hat im Rennen um die Präsidentschaft damit vorgelegt. Eine Opposition um das frühere Vorstandsmitglied Thomas Kretschmer hatte im Januar erklärt, mit einem Team antreten zu wollen. Ursprünglich sollte es bereits vor zwei Wochen eine offizielle Erklärung mit den entsprechenden Namen geben. Diese blieb jedoch bislang aus. Bis zum 8. März müssen interessierte Teams ihre Kandidatur erklären.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg