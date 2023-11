MSV Duisburg in Sandhausen live: Übertragung TV und Stream

Duisburg Der MSV Duisburg muss am Samstag um 14 Uhr beim SV Sandhausen ran. So können Sie das Drittligaspiel live im TV und Stream sehen.

Die Lage für den MSV Duisburg in der 3. Liga ist vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) beim SV Sandhausen nicht mehr prekär, sondern alarmierend: Acht Punkte haben die Zebras bisher aus 14 Saisonspielen geholt, das Gründungsmitglied der Bundesliga rangiert damit auf dem letzten Platz. „Wir brauchen Punkte bis zum Winter“, sagt Trainer Boris Schommers vor der Partie, ohne allerdings all in gehen zu wollen beim Zweitliga-Absteiger: „Wir sprechen hier nicht von einem Endspiel.“

Für Schommers selbst ist die Zeit beim MSV Duisburg noch nicht von Erfolg gekrönt: Das 1:2 gegen Ingolstadt zuletzt war die vierte Pleite im fünften Spiel mit Schommers als verantwortlichem Trainer. Den einzigen Punkt in der Zeit gab es bei einem 0:0 bei Waldhof Mannheim. Kein Wunder, dass Schommers vom MSV Duisburg Tore und einen Sieg erwartet – egal wie. Zwei Tore aus dem Spiel heraus gab es in der Länderspielpause im Test gegen den VfL Osnabrück – die sollen es nun auch in Sandhausen werden. „Sie müssen definitiv mal fallen“, so Schommers.

MSV Duisburg beim SV Sandhausen am Samstag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: SV Sandhausen - MSV Duisburg

Datum: Samstag, 25.11.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Stadion am Hardtwald (Sandhausen)

Übertragung: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des MSV Duisburg beim SV Sandhausen am Samstag live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg beim SV Sandhausen am Samstag live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem SV Sandhausen und dem MSV Duisburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Der WDR, logischer Kandidat für die Übertragung dieses Spiels, überträgt an diesem Samstag gar keinen Drittliga-Fußball. Für die MSV-Fans bleibt also nur das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport.

Ist das der Weg zum ersten Sieg für den MSV Duisburg unter Trainer Boris Schommers (links), hier im Gespräch mit Thomas Pledl. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Übertragen wird von der Partie des MSV Duisburg beim SV Sandhausen am Samstag ab 14 Uhr. Die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr. Kommentator auf MagentaSport ist Mario Bast, die Moderation übernimmt Tobi Schäfer.

MSV Duisburg beim SV Sandhausen am Samstag im Live-Ticker

Wer es nicht ins Stadion schafft und auch keine Gelegenheit hat, das Spiel im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist unser Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse bietet er zum Spiel SV Sandhausen gegen MSV Duisburg. Hier geht es zur Partie.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel des MSV Duisburg beim SV Sandhausen gibt es auch auf unserem Portal.

