MSV Duisburg in Not: Kann ein Ex-Zweitliga-Stürmer helfen?

Für die Würzburger Kickers spielte Ridge Munsy in der 2. Bundesliga – kann der Stürmer nun dem MSV Duisburg beim Unternehmen Klassenerhalt in der 3. Liga helfen?

Duisburg Ridge Munsy trainiert aktuell beim MSV Duisburg mit und soll auch am Freitag in einem nicht öffentlichen Test zum Einsatz kommen.

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburgsucht nach neuen Stürmern. Dabei könnte der Klub schon vor der Öffnung des Transferfensters fündig werden. Wie der MSV am Mittwoch via Twitter mitteilte, „trainiert Ridge Munsy aktuell an der Westender Straße mit“. Der derzeit vereinslose Angreifer soll demnach auch am Freitag beim nicht-öffentlichen Test gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück zum Einsatz kommen.

Der 34 Jahre alte Schweizer bringt reichlich Erfahrung mit. Nach seinem Karrierestart 2007 beim FC Luzern in der Schweizer Super League zog es ihn über mehrere Stationen erstmals 2018 via Leihe nach Deutschland – zum FC Erzgebirge Aue. 2020 wechselte er dann zu den Würzburger Kickers in die 2. Bundesliga, schon 2021 zog er für eine Ablösesumme von 300.000 Euro weiter zum Ligakonkurrenten Hansa Rostock. Dort wurde er jedoch im Herbst 2022 aus sportlichen Gründen suspendiert: Er hatte in bis dahin 28 Einsätzen für Rostock nur zwei Tore und keine Scorerpunkte verbuchen können. Weil Spieler und Klub auch anschließend nicht richtig zueinander fanden, trennte sich Hansa Rostock im Juni 2023 von Munsy.

Neuzugänge des MSV Duisburg haben noch nicht gezündet

Und wie soll er nun dem schwer gebeutelten Drittliga-Schlusslicht aus Duisburg helfen? Natürlich: mit Toren. Die desaströse Bilanz des MSV lautet derzeit: 14 Spiele, ein Sieg. Nur neun Tore gelangen der Duisburger Offensive – der schlechteste Wert aller 20 Drittligisten. Ohne Zugänge droht dem MSV Duisburg der Abstieg in die gefürchtete Regionalliga-West.

Der MSV krankt daran, dass nach den Abgängen von Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen), Julian Hettwer (BVB II) und Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt) die neu verpflichteten Offensivkräfte Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Alexander Esswein (SV Sandhausen), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim), Robin Müller (FC St. Pauli II) und Tim Köther (1. FC Heidenheim) sich bislang nicht als adäquater Ersatz erweisen konnten.

Ob Ridge Munsy, der in insgesamt 72 Zweitliga-Einsätzen auf elf Treffer kam, zugetraut wird, da schon zeitnah Abhilfe schaffen zu können, soll sich bald zeigen. Im Test gegen Osnabrück soll er zumindest die Gelegenheit bekommen, für sich und für einen Vertrag beim MSV Duisburg zu werben. (meme/cb)

