Podcast Fußball Inside MSV Duisburg: In diesem Verein liegt nicht immer alles am Trainer

Duisburg. Der MSV Duisburg zog als erster deutscher Profiklub in dieser Saison die Reißleine. Trainer Ziegner musste gehen. Und nun? Die Podcast-Analyse.

Nach nur sechs Spieltagen war Schluss für Torsten Ziegner beim MSV Duisburg. Nach dem bitteren 2:3 (2:1) gegen den SC Verl musste er gehen. Ziegner hatte die Zebras in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt, der Auftakt in die neue Spielzeit misslang mit drei Remis und drei Niederlagen jedoch.

Doch wird nun beim MSV alles besser? Die Meidericher haben bei der Ziegner-Nachfolge auf eine interne Lösung gesetzt. Engin Vural (38), bislang Coach der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft des MSV Duisburg, wird am Samstag im Auswärtsspiel beim FC Viktoria Köln gemeinsam mit Branimir Bajic auf der Bank sitzen. In unserem Podcast fußball inside diskutieren wir über den Trainerwechsel beim MSV und blicken auf strittige Personalien wie Ralf Heskamp oder Ex-Spieler Moritz Stoppelkamp. Moderator Timo Düngen spricht mit unserem MSV-Reporter Dirk Retzlaff ab Minute 21.30 über das Geschehen beim MSV Duisburg. Vorher wird die Lage beim BVB analysiert.

MSV Duisburg: Torsten Lieberknecht ist jetzt Bundesligatrainer

In einem Punkt sind sich beide Experten einig. Am Trainer allein ist die Krise des MSV Duisburg nicht festzmachen. Das zeigen die Beispiele von Torsten Lieberknecht und Pavel Dotchev, die bei den Zebras ebenfalls entlassen wurden, nun aber bei ihren Vereinen sehr erfolgreich arbeiten. Lieberknecht gelang mit Darmstadt 98 sogar der Aufstieg in die Bundesliga. Davon kann der MSV aktuell nur träumen. Viel Spaß mit unserem MSV-Podcast!

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

