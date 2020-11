MSV Duisburg in der Krise: Führungsspieler gesucht

So richtig wussten die Spieler des MSV Duisburg nicht, wohin mit sich nach dem Abpfiff. Nach dem 0:0 gegen den Halleschen FC schienen die Drittliga-Fußballer eine Weile ratlos aus dem Platz zu stehen: Neuanfang mit Rückkehrer Gino Lettieri, keine Niederlage, viele Chancen und sogar ein Lattenkracher von Connor Krempicki. Aber war das genug? Zum Klatschen jedenfalls nicht.

Der neue, alte Trainer Gino Lettieri klatschte hingegen aufmunternd in die Hände. Der 53-jährige Nachfolger von Torsten Lieberknecht war nach seinem Comeback in der MSV-Arena stolz auf seine Mannschaft, auf das, was sie "in so kurzer Zeit umgesetzt" habe. "Das stimmt mich positiv." Auch wenn es in der Tabelle von Platz 18 nicht nach oben ging.

MSV: Lattentreffer von Connor Krempicki

Zumindest die erste Halbzeit hatte das Zeug, positiv die nächsten Aufgaben anzugehen. Der MSV trat energisch auf, Sahin Karweina brauchte gerade Mal 15 Sekunden für den ersten Abschluss. Lettieri hatte von seinem Beobachtungsposten beim 1:2 gegen Türkgücü München zu große Abstände analysiert. Der MSV hielt die Räume dicht, gewann Zweikämpfe, spielte schnell nach vorne und suchte den Abschluss. Wie vor dem Lattentreffer von Krempicki in der 18. Minute, als sich Anrold Budimbu durch die HFC-Defensive dribbelte und ablegte.

Lettieri selbst war ein Aktivposten auf dem Platz, winkte und fuchtelte mit den Händen, um seine Mannschaft auf die Freiräume aufmerksam zu machen. Trotz der Geisterkulisse im Stadion gelang es ihm nicht immer, seine Spieler zu erreichen. Was dafür aber deutlich zu hören war: Die Stimmen der Spieler. Anders als beim 1:3 gegen Viktoria Köln, dem letzten Spiel von Torsten Lieberknecht, redeten die Profis viel miteinander. Den Eindruck hatte auch Lettieri: "Ich habe gehört, wie sie sich untereinander abgesprochen haben. Das hat schon ganz gut geklappt."

Bei Kapitän Stoppelkamp reicht die Kraft noch nicht

Was allerdings auch auffiel: Spieler, die Verantwortung tragen, als Führungsspieler in der Krise auftreten, sind rar. Der überragende Torwart Leo Weinkauf hielt den MSV mit seinen Paraden im Spiel. Seine Vorderleute setzten im Angriff immer wieder Akzente, kontinuierlich war allerdings keiner präsent. Vincent Vermeij, der zunächst die Kapitänsbinde trug, bliebt größtenteils unauffällig.

Der eigentliche Kapitän Moritz Stoppelkamp saß zu Beginn auf der Bank. Der 33-Jährige ist nach seiner langen Krankheit eine Art Heilsbringer für den krisengeschüttelten MSV Duisburg. Die Erwartungen an ihn sind groß, seine Kräfte allerdings noch begrenzt. Gegen Halle musste er deshalb kürzer treten. In der 65. Minute brachte Lettieri "Stoppel" trotzdem , zum Sieg verhelfen konnte der Kapitän seiner Mannschaft nicht.

Lettieri will Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen

Torsten Lieberknecht hatte zu seiner Amtszeit Geduld eingefordert. Die Mannschaft müsse sich in der schwierigen Phase finden. Statt auf Einzelne setzte er auf das Kollektiv. Daran knüpft auch sein Nachfolger an. "Mir geht's nicht um den Führungsspieler, mir geht's um die Führungsspieler", sagte Lettieri. Doch auch die müssen sich jetzt schnell hervortun.