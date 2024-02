MSV Duisburg im Aufwind: „Connection mit Fans ist wieder da“

Duisburg Der MSV Duisburg feiert einen 1:0-Sieg gegen Viktoria Köln. Nach dem Abpfiff fühlen sich die Anhänger besonders von einem Lied abgeholt

Das Spiel war schon einige Minuten abgepfiffen, doch noch immer lagen die MSV-Spieler erschöpft auf dem Rasen. Mit einer starken kämpferischen Leistung hatten sich die Duisburger einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Viktoria Köln erarbeitet. Und während die Spieler am Ende ihrer Kräfte waren, hüpften und jubelten die Anhänger auf den Rängen der Schauinsland-Reisen-Arena glückselig über den zweiten Sieg in Serie. Aus den Lautsprechern schallt „Wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“ von Jürgen Drews.

Alexander Esswein hilft mit, damit es schnell weitergeht: Tennisbälle flogen als Zeichen des Fanprotests auf das Spielfeld. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Niklas Kölle: Connection mit den Fans ist wieder da

Ist wieder alles im Griff aus dem sinkenden MSV-Kahn? Der Sieg in Verl am vergangenen Wochenende hat Aufwind gegeben und gezeigt: Die MSV-Anhänger an sich ist genügsam in diesen Tagen. Eine gute Leistung vor der Winterpause, ein Sieg gegen den SC Verl am vergangenen Wochenende und das Zebra-Herz hüpft. Die Mannschaft sorgte auf dem Feld aber ebenfalls dafür, dass es nach Aufwind aussah: Kämpferisch von der ersten Minute präsentierte sich der MSV nicht wie der Tabellenvorletzte, als der er in die Partie ging. „Wir haben uns vorgenommen Vollgas zu geben und nur auf uns zu gucken“, sagte Siegtorschütze Niklas Kölle, der auch die Unterstützung von den Rängen hervorhob: „Die Connection mit den Fans ist wieder da. Sie haben uns durch das Spiel gepeitscht. Und auf dem Feld haben wir füreinander gekämpft.“ Das zahlte sich aus. Zweiter Sieg in Serie, der Sprung auf den 18. Tabellenplatz - es sind kleine Schritte, aber in die richtige Richtung beim Meidericher Spielverein.

Und so sangen die Fans aus voller Kehle: „Wieder alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff“. Sie glauben weiter daran, dass das MSV-Schiff am Ende der Spielzeit im sicheren Hafen der dritten Liga anlegen darf. Alles im Griff ist sicherlich noch nicht alles, aber „keine Panik auf der Titanic. Land in Sicht, wir sterben nicht.“

