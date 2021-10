MSV Duisburg holt Punkt bei Schmidt-Debüt – Stoppelkamp verletzt

Duisburg. Beim Drittliga-Debüt von Trainer Hagen Schmidt trennte sich der MSV Duisburg vom 1. FC Kaiserslautern mit 1:1. Kapitän Moritz Stoppelkamp musste ausgewechselt werden.

Der neue Besen kehrte zu Beginn der Halloween-Woche beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg am Ende doch noch gut und fegte die ersten Scherben zusammen. Mit dem neuen Cheftrainer Hagen Schmidt holte der MSV am Montag nach drei Niederlagen in Folge einen Punkt. Die Zebras trennten sich 1:1 (0:1) vom 1. FC Kaiserslautern. Eine bittere Pille mussten die Duisburger dennoch schlucken: Kapitän Moritz Stoppelkamp musste mit einer Oberschenkelverletzung kurz vor der Pause das Handtuch werfen.

Hagen Schmidt veränderte die Startaufstellung gegenüber der Vorwoche, als Interimstrainer Uwe Schubert noch in der Verantwortung stand, auf zwei Positionen. Marlon Frey kam erwartungsgemäß für den gesperrten Marvin Bakalorz im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Alaa Bakir rückte im offensiven Mittelfeld für Kolja Pusch ins Team. Der neue Coach wechselte zudem die Bank. Die Ersatz-Zebras sitzen nun dort, wo bislang die Gäste ihre Plätze hatten. Beim Spielsystem setzte der 51-Jährige auf Gewohntes. Die Meidericher waren im 4-2-3-1-System unterwegs.

Neuer MSV-Trainer Schmidt sieht Gelb

Die Gastgeber begannen so, wie es sich nach einem Trainerwechsel gehört: mit Biss und Leidenschaft. Schnell wurde deutlich, dass Hagen Schmidt und Schiedsrichter Konrad Oldhafer zumindest an diesem Abend keine Freunde mehr werden würden. Schon nach 15 Minuten ermahnte der Unparteiische den energisch auftretenden Coach. Kurz vor der Pause kassierte Schmidt die Gelbe Karte.

MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp am Ball. Foto: firo

Die erste gefährliche Aktion verbuchte auch der MSV. Marlon Frey setzte den Ball in der 18. Minute aus 25 Metern knapp neben das Tor. Zwei Minuten später wurde es im Duisburger Strafraum brenzlig. Hendrick Zuck schoss nach einem langen Pass aus kurzer Distanz über den Kasten. In der 29. Minute vergab Alexander Winkler per Kopf vor dem MSV-Tor.

MSV-Kapitän Stoppelkamp ausgewechselt

Kurz vor der Pause brachen Unglück und Unvermögen auf die Zebras ein. In der 43. Minute war die Partie für Moritz Stoppelkamp mit einer Verletzung am rechten Oberschenkel vorbei. Der Kapitän hatte sich schon kurz nach Spielbeginn einer Behandlung unterziehen müssen.

Eine Minute später ging Kaiserslautern in Führung. In Anschluss an einen Freistoß trat Orhan Ademi über den Ball. Rene Klingenburg nahm das Geschenk gerne an und setzte Boris Tomiak in Szene, der aus halbrechter Position zum 0:1 traf. Diesen Treffer musste Torhüte Leo Weinkauf auf seine Kappe nehmen – die Kugel war haltbar.

Duisburgs Pusch trifft die Latte

Die Pause kam zum rechten Zeitpunkt, die Zebras kamen scheinbar unbeeindruckt vom Rückstand aus der Kabine. Marlon Frey verfehlte das Tor mit einem 18-Meter-Schuss (49.), Kolja Pusch verzog zwei Minuten später aus der Distanz. Die bis dahin beste Duisburger Chance im Spiel vergab Marlon Frey in der 66. Minute. FCK-Torwart war beim Drehschuss aus zwölf Metern mit einem starken Reflex zur Stelle und boxte den Ball über das Tor. Kolja Pusch traf zwei Minuten später die Latte. Der Ausgleich wäre für die Zebras zu diesem Zeitpunkt hochverdient gewesen.

Duisburgs Marlon Frey jubelt nach dem Eigentor. Foto: firo

In der 77. Minute brachte Hagen Schmidt frische Kräfte für die Offensive. Für Orhan Ademi kam Aziz Bouhaddouz, für Alaa Bakir Youngster Julian Hettwer. Das zahlte sich in der 82. Minute aus. Hettwer eroberte den Ball, passte auf Bouhaddouz, der Frey bediente. Frey schoss aufs Tor, der Lauterer Mike Wunderlich versuchte zu klären, drückte die Kugel aber zum Duisburger 1:1 ins eigene Tor. Für Kaielautern war es der erste Gegentreffer nach fünf Partien mit weißer Weste.

Im Gegenzug machte Weinkauf seinen Fehler zum 0:1 wieder wett und holte den Ball bei einem Kopfball aus dem Winkel.

Lauterns Felix Götze bleibt regungslos liegen

Die Fans feierten, doch wenig später wurde es still in der Arena. Rolf Feltscher prallte mit Felix Götze zusammen. Der Bruder des WM-Torschützen Mario Götze blieb regungslos liegen. MSV-Torhüter Leo Weinkauf winkte hektisch die Sanitäter auf den Platz. Wenige Minuten später, nachdem die Ersthelfer Götze vom Platz getragen hatten, wurde die Partie fortgesetzt.

Für die Zebras geht es nun am Samstag mit der Auswärtspartie beim Halleschen FC weiter. Beim HFC dürfte sich Hagen Schmidt noch ein wenig auskennen. Dort leitete der Duisburger Trainer nach seiner Spielerlaufbahn das Nachwuchsleistungszentrum.

