MSV Duisburg holt einen Punkt in einem "komischen Spiel"

Die Reaktionen auf das 2:2 des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg bei der SpVgg Unterhaching waren wie die Partie zum Hinrundenkehraus: wechselwolkig. Der rechte Außenverteidiger Joshua Bitter ließ Unzufriedenheit über zwei verlorene Punkte durchblicken. Bitter: „Man kann mit dem Punkt leben und es ist trotzdem ärgerlich.“ Trainer Torsten Lieberknecht befand, dass ein Sieg vor 3750 Zuschauern im Sportpark „vielleicht des Guten“ zu viel gewesen wäre.

Der Coach summierte die Ereignisse nachher unter dem Fachbegriff „komisches Spiel“. Eine sehr treffende Beschreibung. Der MSV ging zweimal in Führung, schenkte den Vorteil zweimal leichtfertig her. Der Spielverein hatte gerade in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen. Vincent Vermeij (55.), Moritz Stoppelkamp (60.), Lukas Daschner (73.) und Lukas Scepanik (83.) hätten gut und gerne treffen können. Torhüter Nico Mantl war bester Hachinger. Dann aber war man im Glück, dass bei einem Freistoß für die Hausherren kurz vor Schluss und einem Drehschuss von Felix Schröter (90./+2) auf der Zielgeraden nicht mehr herumkam als ein Haareraufen bei den Heimfans.

Lukas Scepanik (rechts) stand wieder als Außenverteidiger in der Startelf. Hier kommt er gegen den Unterhachinger Dominik Stahl zum Kopfball. Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto

Schaut man auf die Ergebnisse der Konkurrenz, dann hat ein Zähler in einem Spitzenspiel durchaus Unterhaltungswert. Braunschweig und Halle verloren am Wochenende. Unterhaching, jetzt auf Rang vier, konnte den Abstand auf den MSV nicht verkürzen. Ein Vorsprung von sechs Zählern zum Relegationsrang ist ein sanftes Ruhekissen.

Was man zudem sehen konnte: Der MSV führt die Tabelle nicht an, weil jemand glücklich gewürfelt hat. Die Zebras spielen über viele Minuten wie ein Spitzenreiter: souverän, mit breiter Brust und mit geringer Bereitschaft, dem Gegner den Ball zu überlassen. Doch die Truppe kann sich auch selbst im Weg stehen. Der MSV verschlief die ersten zehn Minuten komplett und hatte da Glück bei einem Pfostentreffer des Hachingers Niklas Stierlin. Torhüter Leo Weinkauf hatte nach 40 Sekunden mit einem kapitalen Fehlpass Tür und Tor weit aufgemacht. Und: Einen Freistoß von der Mittellinie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit darf man nicht orientierungslos verteidigen. Moritz Heinrich nutzte dankbar diese Gelegenheit zum 2:2. Wirklich ein komisches Spiel.

In diese Reihe der Seltsamkeiten passte auch die Rolle, die Moritz Stoppelkamp dabei spielte. Der Reihe nach: In der 13. Minute nagelte der Kapitän einen Ball an die Latte. Vincent Vermeij nutzte den Abpraller, um die Kugel zum 1:0 ins leere Tor zu befördern. In der 22. Minute traf Materialprüfer Stoppelkamp den Pfosten. Dieses Mal bedienten sich die Hausherren der Situation. Der sich anschließende Konter führte zum Ausgleich durch Felix Schröter.

Marvin Compper feiert Coemback

Beim 2:1 durch Lukas Daschner (31.) tobten die Fans in Rot und Blau. Sie hatten Stoppelkamp im Abseits gesehen. MSV-Pressesprecher Martin Haltermann schaute sich die Szene beim Videoanalysten der Hachinger an. Knapper Befund: Der Treffer war regelgerecht. Freilich, Stoppelkamp hätte auf Vorarbeit von Leroy-Jacques Mickels und dann bei einer Direktabnahme in der zweiten Halbzeit endlich seine kleine Torflaute beenden können. Frau Fortuna zwinkert dem mit elf Treffern besten Torschützen der Zebras einfach nicht mehr zu. Der Kapitän will sich damit nicht aufhalten: „Ich mache mir keinen Kopf darüber.“

Komisch, wenngleich nicht witzig: Trainer Lieberknecht sortierte die Innenverteidigung nach 45 Minuten neu. Lukas Boeder fehlte bei Spielbeginn. Die Darmgrippe hat ihn offenbar stark mitgenommen. Vincent Gembalies verteidigte zunächst mit Arne Sicker. Leroy-Jacques Mickels musste mit Kniebeschwerden zur Pause raus (Diagnose unklar). Das Verletzungspech will den MSV nicht verlassen. Dafür gab Innenverteidiger Marvin Compper sein Comeback. Lieberknecht war die Defensive zu still und er wollte gleichzeitig mehr Ruhe in die Abwehrarbeit bringen. Der Routinier – seit dem 18. Oktober mit Wadenproblemen nicht mehr auf dem Platz – machte seinen Namen alle Ehre. Der 34-Jährige habe das „ordentlich gemacht“, so Lieberknecht.

Berührende Gedenkminute

Begonnen hatte das „komische Spiel“ mit hohem Ernst. Vor der Partie bewiesen die Gastgeber Form und Stil. Die Gedenkminute für die am Montag verstorbene MSV-Legende Detlef Pirsig war ausgesprochen würdig. Für einige Momente herrschte tiefes Schweigen in der Arena. Ein berührender Augenblick. Torsten Lieberknecht bedankte sich für die Geste der Unterhachinger in der Pressekonferenz ausdrücklich.