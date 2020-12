MSV Duisburg hat weiteres Testspiel angesetzt

Duisburg Der MSV Duisburg bestreitet vor dem Ligastart in Ingolstadt noch zwei Testspiele. Am Sonntag kommt der SV Wehen Wiesbaden.

Den Drittliga-Fußballern des MSV Duisburg geht es ein wenig besser als den Kollegen aus den ersten beiden deutschen Profi-Ligen - die müssen schon ab Samstag wieder um Punkte kämpfen. Die Zebras haben eine Woche länger Zeit, ehe die erste Bewährungsprobe auf dem Programm steht. Am Sonntag, 10. Januar, spielen die Meidericher beim FC Ingolstadt 04. Dann wird es wieder ernst.

Den Ernstfall proben die Duisburger schon einmal am Sonntag. Dann gastiert Ligakonkurrent SV Wehen Wiesbaden an der Westender Straße. Zuletzt hatten sich die Spieler beider Klubs am 12. September in der Duisburger Arena gesehen. Der MSV gewann die Drittliga-Partie mit 4:1. Es war ein rundum gelungener Nachmittag für die Zebras: Sie lieferten eine überzeugende Leistung ab, und Trainer Gino Lettieri feierte seinen ersten Sieg seit seinem zweiten Amtsantritt in Duisburg.

MSV Duisburg testet auch gegen Rödinghausen

Die Generalprobe für den Ligastart steigt aber erst am Mittwoch, 6. Januar. Dann schlägt Regionalligist SV Rödinghausen zum Test in Meiderich auf. Im Januar hatte sich der MSV im Vorbereitungsspiel gegen den späteren Regionalliga-Meister nicht mit Ruhm bekleckert. Die Zebras kamen nicht über ein 1:1 hinaus.

Gino Lettieri trifft erst am Samstag wieder auf seine Spieler. Am Silvestertag müssen die Zebras individuell eine Laufeinheit bestreiten. Am Neujahrstag hat die Mannschaft frei.