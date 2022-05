MSV Duisburg: Hagen Schmidt entlassen, Ziegner übernimmt

Duisburg. Der MSV Duisburg zieht doch noch die Reißleine. Zwei Spieltage vor Saisonende hat sich der Klub von Trainer Hagen Schmidt getrennt.

Jetzt also doch: Der MSV Duisburg hat sich zwei Spieltage vor Saisonende von Trainer Hagen Schmidt getrennt. Das teilte der Verein am späten Mittwochnachmittag mit. Damit reagiert der Klub auf die jüngsten Negativ-Ergebnisse, die die Zebras wieder tief in den Abstiegskampf geführt haben. Torsten Ziegner übernimmt, er war zuletzt Trainer bei den Würzburger Kickers.

„Mit Torsten Ziegner haben wir einen Coach gewinnen können, der seine Teams sofort mitzunehmen versteht und schnell ein Feuer entfacht. Er hat gerade in seiner Zeit beim FSV Zwickau und beim Halleschen FC aber auch unter Beweis gestellt, dass er eine Mannschaft längerfristig entwickeln und fördern kann“, sagt MSV-Geschäftsführer Ralf Heskamp.

Ziegner appelliert auch an die MSV-Fans

Ziegner erhält in Duisburg einen Vertrag bis zum Sommer 2024 - der auch für die Regionalliga gültig ist. Der 44-Jährige wird bereits am Samstag (14 Uhr) gegen den SC Freiburg II auf der Trainerbank sitzen. „Natürlich spüre ich große Vorfreude auf diese Herausforderung. Es gibt in den nächsten zehn Tagen nur ein einziges Ziel, das im Fokus stehen muss: Wir alle müssen gemeinsam alles für den Klassenerhalt geben: die Mannschaft, wir Trainer. Und natürlich wünsche ich mir das bei allem Verständnis für die Enttäuschung auch von euch Fans auf den Rängen: Lasst Samstag für 90 Minuten die Vergangenheit beiseite und gebt wieder alles für euren und jetzt auch meinen Verein.“, sagt Torsten Ziegner.

Nach nur einem halben Jahr ist Hagen Schmidt beim MSV Duisburg schon wieder Geschichte. Foto: firo

Ziegner war zuletzt als Trainer bei den Würzburger Kickers, die er im vergangenen Sommer übernommen hatte. Den Zweitliga-Absteiger konnte er allerdings nicht stabilisieren, er wurde nach nur 15 Spielen und einem Schnitt von 1,07 Punkten pro Partie entlassen. Auch seine Nachfolger konnten das Blatt in Würzburg allerdings nicht mehr wenden, die Kickers sind bereits abgestiegen. Zuvor stand Ziegner in der 3. Liga beim Halleschen FC und FSV Zwickau unter Vertrag. Heskamp holte Ziegner damals nach Halle.

Heskamp erklärt das vorzeitige Aus von Hagen Schmidt

Für Hagen Schmidt endete die Zeit in Duisburg nach nur etwas mehr als sechs Monaten. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte der 52-Jährige den Verein vor dem Absturz bewahren, doch in den letzten Wochen ging es wieder rapide bergab. Nach dem 0:6-Debakel gegen den TSV 1860 München flog der MSV aus dem Niederrheinpokal beim SV Straelen raus. Auch bei der 1:3-Niederlage in Mannheim ergaben sich die Meidericher am Montagabend ihrem Schicksal. „Angesichts der zuletzt ausgebliebenen Ergebnisse und der negativen Tendenz in den Auftritten mussten und wollten wir in der aktuellen Situation, aber auch mit Blick auf die neue Spielzeit handeln“, erklärt Heskamp. Am Dienstag hatte es noch so ausgesehen, als würde der Verein mit Schmidt weitermachen. Nun zog der Klub doch die Reißleine.

