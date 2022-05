Mannheim. Der MSV Duisburg muss nach dem 1:3 bei Waldhof Mannheim um den Klassenerhalt zittern. Trainer Hagen Schmidt will um seinen Job kämpfen.

War es das für Hagen Schmidt als Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg? Die entsprechende Frage nach der 1:3-Niederlage der Zebras beim SV Waldhof Mannheim beantwortete der Coach am Montagabend so: „Wenn ich das Problem bin, dann müssen das andere entscheiden. Und dann ist das so. So ist das Geschäft.“