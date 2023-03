MSV Duisburg: Grünes Licht für Duell „Wald gegen Sandrock“

Duisburg. Der Wahlausschuss des MSV Duisburg mit OB Sören Link an der Spitze lässt beide Kandidatenteams für die Wahl am 22. März zu.

Eine Überraschung ist das nicht, es war nur eine Formalie, die nun aber erledigt ist. Der Wahlausschuss des MSV Duisburg mit Oberbürgermeister Sören Link an der Spitze hat die Bewerbungen der beiden Kandidatenteams für Neuwahlen zum Vorstand im Rahmen der Mitglieder-Versammlung des Vereins am Mittwoch, 22. März, 18 Uhr, im Theater am Marientor (Plessingstraße) geprüft und durchgewunken. Somit wird sich der amtierende MSV-Präsident Ingo Wald mit seiner Mannschaft dem Team um Gegenkandidat Helmut Sandrock stellen. Es wird dann darum gehen, wer den MSV Duisburg durch die kommenden vier Jahre führen wird.

Gleichfalls ist nun auch klar: Es bleibt bei diesen zwei Kandidatenmannschaften, ein drittes Team wird seinen Hut bei den Vorstandswahlen nicht in den Ring werfen. Die Bewerbungsfrist war am 8. März abgelaufen. Im Zuge einer Satzungsänderung hatte der MSV Duisburg sein Wahlsystem verändert. Im Jahr 2019 kam die neue Reglung erstmals zum Einsatz. Damals kandidierte nur das „Team Wald“, das ohne Gegenkandidaten ein deutliches Votum erhielt. Zuvor hatten die Mitglieder des Verwaltungsrates – früher firmierte dieses Gremium als Aufsichtsrat – jeweils den Vereinsvorstand gewählt. Die Mitglieder des MSV Duisburg konnten somit allenfalls nur indirekt Einfluss auf die Besetzung der Spitzenämter im Verein nehmen.

Das erste Wahl-Duell beim MSV Duisburg

Nun kommt es erstmals in der Geschichte des MSV Duisburg zu einem Showdown zweier Kandidaten. Amtsinhaber Wald geht mit Ulf Schott, Udo Steinke, Uwe Struck und Robert Komossa ins Rennen. Der 65-Jährige ist seit September 2014 MSV-Chef. Gegenkandidat Helmut Sandrock hat Johannes Gösling, Dirk Remmert, Hans Sarpei und Annegret Angerhausen-Reuter in sein Team berufen. Der 66-Jährige war bereits von 2000 bis 2002 als Vorstandsvorsitzender für den MSV Duisburg tätig gewesen.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg