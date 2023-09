MSV Duisburg gegen SC Verl live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Duisburg. Der MSV Duisburg steht vor dem Kellerduell am Freitag gegen den SC Verl unter Druck. Wir erklären, wo Sie das Spiel live im TV sehen können.

Es viel Druck auf dem Kessel beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. An diesem Freitag wartet in der Schauinsland-Reisen-Arena ein Kellerduell auf die Zebras. Es geht gegen den SC Verl. Die Ostwestfalen stehen mit vier Punkten auf Platz 17 in der Tabelle. Der MSV Duisburg mit nur drei Zählern auf Platz 19. Der erste Sieg ist Pflicht.

Bangen muss der MSV um den Einsatz Kolja Pusch. Der Mittelfeldspieler, dessen Spezialität der Umgang mit ruhenden Ball bei Ecken und Freistößen ist, fehlte am Dienstag beim Trainingsauftakt für diese Woche. Bereits beim 1:2 in der Liga in Regensburg und beim 0:2 im Freundschaftsspiel gegen Mainz 05 musste Trainer Torsten Ziegner auf den 30-Jährigen verzichten. Leistenbeschwerden bremsen das Zebra derzeit aus.

Torsten Ziegner wartet mit dem MSV Duisburg noch auf den ersten Sieg. Foto: firo

MSV Duisburg gegen SC Verl live: Die Rahmendaten zum Spiel

MSV Duisburg gegen SC Verl

Datum: Freitag, 15.09.2023

Anstoß: 19 Uhr

Wettbewerb: 3. Liga

Ort: Schauinsland-Reisen-Arena

Übertragung: Magenta Sport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen MSV Duisburg gegen SC Verl live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen SC Verl live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen MSV Duisburg und dem SC Verl wird bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels finden Sie hier.

Übertragen wird von der Partie des MSV Duisburg gegen den SC Verl am Freitag ab 18.30 Uhr. Moderatorin von Magentasport ist Christina Rann, als Kommentator ist Julian Engelhard dabei. Daniel Flottmann, Innenverteidiger des Regionalligisten SV Rödinghausen, ist als Experte im Einsatz.

MSV Duisburg gegen den SC Verl heute im Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel MSV Duisburg gegen SC Verl zurückgreifen, den Sie hier finden.

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

