MSV Duisburg mit Choreo, Fans von Rot-Weiss Essen mit Ansage: "Euer Herz wird gebrochen sein"

Duisburg. Die Fans des MSV Duisburg haben es nicht leicht aktuell. Vor dem Anpfiff gegen Derbygegner RWE beglücken sie ihr Team mit einer großen Choreo.

Derbys sind etwas Besonders – auch im Profifußball. Wenn nicht für die Fußballer auf dem Feld, dann zumindest für die Fans auf den Rängen. Das zeigten auch die Anhänger des MSV Duisburg. Bevor der Anpfiff gegen die ungeliebten Gäste von Rot-Weiss Essen erfolgte, lieferten die Zebra-Anhänger eine beeindruckende Choreo, mit der sie ihre Mannschaft noch einmal einstimmen wollten: "Mein Herz schlägt für den Spielverein" war auf Bannern zu lesen, die sich über die gesamte Stehplatztribüne erstreckten. In der Mitte prangte ein kopfloser Oberkörper, welcher ein blaues Herz in der Hand hielt.

Schon früh hatten sich die Zebra-Anhänger in der Schauinslandreisen-Arena gesammelt. Nachdem sie zuletzt bei der Niederlage in Bielefeld ihre Unterstützung eingestellt hatten, wollten sie gegen Rot-Weiss Essen wieder geschlossen hinter ihrer Mannschaft stehen - allen bisherigen Rückschlägen zum Trotz. Bei der Vorstellung wurden die Anhänger nach der Startelf als zwölfter Mann genannt. So wollten sie ihre Mannschaft auch nach vornepeitschen.

RWE-Fans reagieren schon vor MSV-Choreo mit Spruchband

Wieso bei dem abgebildeten Körper der Kopf fehlte, lässt Interpretationsspielraum.

Auf einem Banner der RWE-Fans war Minuten vorher zu lesen: „Euer Herz wird heute gebrochen sein.“ Entweder ein passender Zufall, oder die Essener Anhänger hatten im Vorfeld mitbekommen, welche Choreo die Duisburger geplant hatten.

