MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue heute live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Duisburg. Der MSV Duisburg kann den Klassenerhalt heute gegen Erzgebirge Aue klar machen. So können Sie das Spiel live im TV und Stream sehen.

In Duisburg steigt heute ein Traditionsduell! Doch sowohl der MSV Duisburg als auch Erzgebirge Aue sind noch nicht gerettet. Beiden Mannschaften fehlt noch ein Sieg, um auch rechnerisch nicht mehr absteigen zu können. Wem gelingt der Klassenerhalt aus eigener Kraft?

Fußball-Drittligist MSV Duisburg möchte so schnell wie möglich Planungssicherheit für die kommende Saison. Dafür benötigt der MSV Siege – am besten an diesem Freitag!

MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue heute live: Die Rahmendaten

Begegnung: MSV Duisburg – Erzgebirge Aue

Datum: Freitag, 05.05.2023

Anstoß: 19 Uhr

Ort: MSV-Arena (Duisburg)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie heute das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Erzgebirge Aue live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue heute live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga

MSV-Fans, die es heute nicht ins heimische Stadion zum Duell zwischen dem MSV und Aue schaffen, müssen auf das Spiel MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue nicht verzichten. Die Partie wird allerdings nicht im Free-TV zu sehen sein, im WDR läuft die Aktuelle Stunde. So bleibt das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue. Kommentator bei MagentaSport ist Christian Straßburger, die Moderation übernimmt Konstantin Klostermann und Experte ist Thomas Kraus. Die Vorberichte beginnen um 18.30 Uhr, Anstoß ist um 19 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das MSV-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

MSV Duisburg gegen Erzgebirge Aue heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gegen Erzgebirge Aue gibt es auch auf unserem Portal.

