MSV Duisburg: Für Caspar Jander wird es eng

Duisburg Beim Auswärtsspiel in Aue am Samstag droht der Mittelfeldspieler des MSV Duisburg mit einer Knöchelverletzung auszufallen.

Vor dem Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue (Samstag, 16.30 Uhr, Erzgebirgsstadion) sieht es für einen Einsatz von Caspar Jander beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg schlecht aus. Der Mittelfeldspieler, der sich beim 1:0-Sieg über den VfB Lübeck am vergangenen Samstag eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, konnte bislang nur individuell trainieren. Trainer Boris Schommers äußerte beim Pressegespräch am Donnerstag große Skepsis.

Nicht mehr ins Geschehen eingreifen werden in diesem Jahr voraussichtlich die beiden Stürmer Pascal Köpke und Chinedu Ekene. Das Duo liegt mit Knieblessuren auf Eis. Köpke stand zuletzt am 27. September bei der 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund auf dem Platz. Der Ex-Nürnberger gehörte noch zweimal dem Kader an, ist aber nun schon seit zwei Monaten verletzt. Er bestritt in dieser Saison bislang sieben Einsätze für die Meidericher. Chinedu Ekene (elf Einsätze) trug zuletzt am 11. November bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt 04 das MSV-Trikot. Stürmer Benjamin Girth plagt sich noch mit den Folgen einer Erkältung herum.

MSV Duisburg: Bakir macht weitere Fortschritte

Bei Alaa Bakir, der nach einer Meniskusoperation wieder auf dem Trainingsplatz im Einsatz ist, macht derweil große Fortschritte. Mittlerweile arbeitet Bakir schon wieder im Mannschaftskreis. Ein Einsatz in Aue kommt laut Schommers noch zu früh. In den beiden folgenden Spielen könnte für Bakir aber etwas gehen.

Torwart Dennis Smarsch, der sich zu Saisonbeginn Chancen auf die Nummer eins ausgerechnet hatte, ist mit Patellasehnenbeschwerden nun schon seit Mitte September außer Gefecht. In dieser Woche trainierte A-Jugend-Keeper Fotios Adamidis bei den Profis mit. Chefkeeper Vincent Müller ist mit vier gelben Karten belastet, bei der fünften muss er zusehen. Dann käme Max Braune ins Spiel, und Trainer Boris Schommers bräuchte einen Mann für die Bank.

Die beiden A-Jugendlichen Batuhan Yavuz und Kaan Inanoglu trainierten in den letzten Tagen ebenfalls bei den Profis mit. Sie sind für Aue aber kein Thema.

