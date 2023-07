MSV Duisburg: Frauen starten bei der TSG Hoffenheim

Duisburg. Der DFB veröffentlicht Rahmenspielplan. Die termingenauen Ansetzungen stehen noch aus. Nick Fisher heuert als Co-Trainer beim MSV Duisburg an.

Gegen die TSG Hoffenheim verabschiedeten sich die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg aus der letzten Saison, gegen die TSG melden sie sich im neuen Spieljahr zurück. Mit der Auswärtspartie im Dietmar-Hopp-Stadion startet der MSV am Wochenende um den 17. September herum in die Saison. Die termingenauen Ansetzungen stehen noch aus.

Der DFB zerrt die Spieltage künftig kräftig auseinander. Eine Partie steigt freitags um 18.30 Uhr, samstags rollt der Ball um 12 und 14 Uhr, sonntags um 14 und 18.30 Uhr. Zudem gibt es künftig ein Montagsspiel (19.30 Uhr).

Das erste Heimspiel trägt der MSV gegen den SC Freiburg um den 1. Oktober herum aus. Die Saison endet am bereits fest angesetzten Spieltag am Pfingstmontag, 20. Mai, beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg – das könnte ein Showdown im Abstiegskampf werden.

Fisher kommt aus Düsseldorf zum MSV Duisburg

Der MSV hat derweil sein Trainerteam komplettiert. Die Nachfolge von Co-Trainer Robert Augustin, der die Zebras verlassen hat, tritt Nick Fisher an. Der 28-Jährige kommt von TuSa 06 Düsseldorf. Fisher war in der Landeshauptstadt sechs Jahre im Jugendbereich tätig. In den letzten zwei Jahren arbeitete er in einem Dreier-Trainerteam mit der ersten Männermannschaft von TuSa.

Fisher freut sich auf die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Thomas Gerstner. Der MSV zitiert den neuen Co-Trainer in einer Mitteilung so: „Ich kenne Thomas schon seit etwa elfeinhalb Jahren und schätze seine Art sehr. Wir sind auf einer Wellenlänge.“ Das Trainerteam komplettieren Torwart-Trainer Kai Hanysek und Athletikcoach Tobias Kirsch sowie Chrystal Tshala im administrativen Bereich.

Der Rahmenspielplan; Hinrunde: TSG Hoffenheim – MSV (17. September), MSV – SC Freiburg (1. Oktober), 1. FC Köln – MSV (8. Oktober), MSV – SGS Essen (15. Oktober), Eintracht Frankfurt – MSV (22. Oktober), MSV – RB Leipzig (5. November), Bayern München – MSV (12. November), VfL Wolfsburg – MSV (19. November), MSV – Werder Bremen (10. Dezember), Bayer 04 Leverkusen – MSV (17. Dezember), MSV – 1. FC Nürnberg (28. Januar).

Rückrunde: MSV – Hoffenheim (4. Februar), Freiburg – MSV (11. Februar), MSV – Köln (18. Februar), Essen – MSV (10. März), MSV – Frankfurt (17. März), Leipzig – MSV (24. März), MSV – München (14. April), MSV – Wolfsburg (21. April), Bremen – MSV (5. Mai), MSV – Leverkusen (12. Mai), Nürnberg – MSV (20. Mai).

