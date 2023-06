MSV Duisburg: Fans wählen Caspar Jander zum Spieler der Saison

Essen. Fans des MSV Duisburg haben ihren Spieler der Saison gewählt. Der scheidende Kapitän Moritz Stoppelkamp landete auf dem zweiten Platz.

Es war eine von Aufs und Abs geprägte Drittliga-Saison für den MSV Duisburg. Eine der positiven Erscheinungen im abgelaufenen Spieljahr: Caspar Jander.

Der 20 Jahre alte Youngster etablierte sich als Stammkraft unter Trainer Torsten Ziegner und zeigte viele starke Leistungen im Mittelfeld. Auch bei den Fans der Duisburger steht Jander offenbar hoch im Kurs. Sie wählten ihn nun zum Spieler der Saison.

Jander erhielt rund 30 Prozent der Stimmen bei einem Online-Voting des MSV. Damit landete er noch vor Vereinslegende Moritz Stoppelkamp. Der Kapitän, der die Meidericher in diesem Sommer verlässt, war mit sieben Toren und zehn Vorlagen abermals der erfolgreichste Scorer Duisburgs. In der Endphase der Saison fiel er allerdings wochenlang verletzt aus, zudem wurde er von Diskussionen über seine lange Zeit offene Zukunft begleitet.

Stoppelkamp belegte den zweiten Platz bei der Abstimmung, gefolgt vom 20-jährigen Stürmer Julian Hettwer, der fünf Tore in 25 Einsätzen erzielte.

Jander beim MSV Duisburg gesetzt

Derweil zeigte sich Sieger Jander stolz über die Auszeichnung. "Es freut mich riesig. Vielen Dank an alle, die für mich abgestimmt haben und noch mal ein großes Dankeschön für eure Unterstützung in diesem Jahr. Ich freue mich schon richtig auf die neue Saison", sagte der gebürtige Münsteraner in einer vom MSV verbreiteten Videobotschaft.

Jander hatte bereits Anfang 2022 sein Profidebüt gefeiert. In der beendeten Runde wurde er zu einem festen Bestandteil der Duisburger Mannschaft. Er bestritt 29 Partien, erzielte einen Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor. Am letzten Spieltag gegen Waldhof Mannheim führte er die Ziegner-Elf gar als Kapitän aufs Feld. Trotz seines jungen Alters ist das frühere Schalke-Talent Teil des Mannschaftsrats.

Seine starke Entwicklung ist auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. In Duisburg steht Jander noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag. Einen vorzeitigen Verkauf ihres wohl wertvollsten Feldspielers hatten die Verantwortlichen ausgeschlossen.

