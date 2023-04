MSV-Duisburg-Fans verhöhnen eigenes Team: 0:5 gegen BVB II

Duisburg. Der MSV Duisburg ist zurück im Abstiegskampf. Nach einem desolaten Auftritt gegen Borussia Dortmund II steht eine herbe 0:5-Pleite. Fans sauer.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg meldet sich mit einem Debakel im Abstiegskampf zurück. Die Zebras verloren am Samstag vor 11.073 Zuschauern in der Schauinslandreisen-Arena gegen Borussia Dortmund II mit 0:5 (0:1). Die Gäste führten die Duisburger am Ende phasenweise vor. Die Duisburger Fans verhöhnten zwischenzeitlich ihre Mannschaft. Sie sangen: „Oh, wie ist das schön.“

MSV-Trainer Torsten Ziegner nahm gegenüber dem Spiel beim Halleschen FC (2:2) fünf Änderungen in der Startwelf vor. Nicht am Start waren am Samstag Tobias Fleckstein, Niclas Stierlin, Marvin Ajani, Baran Mogultay und Benjamin Girth. Dafür rückten Marvin Senger, Caspar Jander, Joshua Bitter, Niklas Kölle und – durchaus überraschend – Stürmer Phillip König in die Startelf. Kolja Pusch fehlte mit Rückenbeschwerden, der genesene Rolf Feltscher gehörte noch nicht dem Aufgebot an. Außerdem fehlte Alaa Bakir. Youngster Hamza Anhari stand erstmals im Drittliga-Kader.

Borussia Dortmund verbuchte schon nach 20 Sekunden die erste Torchance. Casper Jander blockte im Strafraum einen Schuss von Ole Pohlmann zur Ecke ab. Auf der Gegenseite klärte Niklas Dams in der zehnten Minute nach einer Hereingabe von Stoppelkamp zur Ecke. Der MSV-Kapitän traf fünf Minuten später aus halblinker Position über das Tor.

Joshua Bitter vom MSV Duisburg (links) gegen Dortmunds Justin Njinmah. Foto: firo

In der 25. Minute geriet der MSV in Rückstand – nach einem Standard. Ole Pohlmann schlug einen Freistoß von der linken Seite und Antonios Papadopoulos köpfte zum 0:1 ein. Diesem Treffer musste MSV-Torwart Vincent Müller, der zu zögerlich agierte, zum großen Teil auf seine Kappe nehmen. Auch die Verteidiger Joshua Bitter und Sebastian Mai sahen hier schlecht aus.

In der 37. Minute musste Torsten Ziegner verletzungsbedingt wechseln. Für den wirkungslosen Phillip König kam Benjamin Girth ins Spiel. In der 43. Minute scheiterte Ole Pohlmann auf Dortmunder Seite mit einem Distanzschuss an Vincent Müller, der mit einer Faustabwehr zur Stelle war.

Zur zweiten Halbzeit kam beim MSV Baran Mogultay für Linksverteidiger Niklas Kölle ins Spiel. In der 51. Minute verbuchten die Gastgeber ihre bis dahin beste Chance. Caspar Jander setzte Julian Hettwer mit einem Pass aus dem Mittelfeld in Szene, der Stürmer scheiterte jedoch an BVB-Schlussmann Marcel Lotka. In der 57. Minute erhöhte Dortmund auf 0:2. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld düpierte Justin Njinmah beim Konter die Duisburger Hintermannschaft und traf per Flachschuss ins Netz.

Eine Minute später kam Sebastian Mai nach einem Eckball zum Kopfball. Benjamin Girth grätschte rein und setzte den Ball über das Tor. Das ging auch als unfreiwillige Rettungsaktion für die Gäste durch. In der 60. Minute wechselte Torsten Ziegner doppelt. Hamza Anhari (für Marlon Frey) kam zu seinem Drittliga-Debüt, und Marvin Ajani ersetzte Joshua Bitter auf der rechten Defensivbahn. In der 66. Minute wurde das Spiel zum Debakel für den MSV. Michael Eberwein köpfte nach einer Flanke zum 0:3 ein.

Vier Minuten später sorgte Marvin Senger nach einem Eckball per Kopf mit einem Eigentor für das 0:4. In der 75. Minute legte Franz Pfanne mit einem von Sebastian Mai abgefälschten Distanzschuss das 0:5 nach.

Weiter geht es für den MSV Duisburg mit der Auswärtspartie beim FC Viktoria Köln am Montag, 17. April (19 Uhr, Sportpark Höhenberg).

Die Start-Aufstellungen

Duisburg: 1 Vincent Müller - 29 Bitter, 4 Senger, 28 Mai, 32 Kölle - 18 Jander, 6 Bakalorz - 13 Hettwer, 37 Frey, 10 Stoppelkamp - 27 Phillip König. - Trainer: Ziegner

1 Vincent Müller - 29 Bitter, 4 Senger, 28 Mai, 32 Kölle - 18 Jander, 6 Bakalorz - 13 Hettwer, 37 Frey, 10 Stoppelkamp - 27 Phillip König. - Trainer: Ziegner Dortmund: 35 Lotka - 6 Özkan, 30 Dams, 18 Papadopoulos, 3 Bueno Lopez - 32 Kamara, 23 Pfanne - 14 Eberwein, 19 Pohlmann, 10 Michel - 11 Njinmah. - Trainer: Zimmermann

35 Lotka - 6 Özkan, 30 Dams, 18 Papadopoulos, 3 Bueno Lopez - 32 Kamara, 23 Pfanne - 14 Eberwein, 19 Pohlmann, 10 Michel - 11 Njinmah. - Trainer: Zimmermann Schiedsrichter: Brombacher (Kandern)

MSV Duisburg gegen BVB II: Der Ticker zum Nachlesen

