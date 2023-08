MSV Duisburg: Esswein steht bereits vor seinem Debüt

Duisburg. Der Neuzugang dürfte beim MSV Duisburg bereits am Samstag zum Einsatz kommen. Niklas Kölle ist als Zuschauer in der Arena dabei.

Abgesehen vom frisch operierten Niklas Kölle kann Torsten Ziegner, Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, zum ersten Heimspiel der Saison gegen den TSV 1860 München (Samstag, 14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) auf den kompletten Kader zurückgreifen, wie der Coach am Donnerstag im Gespräch mit der Redaktion erklärte.. Auch der zuletzt lange verletzte Stürmer Pascal Köpke ist laut Ziegner einsatzbereit. Den zweiten Spieltag eröffnen am Freitag Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen und Dynamo Dresden (19 Uhr).

Niklas Kölle, der sich am vergangen Montag in Markgröningen bei Stuttgart einer Schulteroperation unterzogen hat, wird am Samstag als Zuschauer in der Arena dabei sein. Der Eingriff ist laut Ziegner gut verlaufen. Bei der Operation seien keine weiteren Schäden in der Schulter festgestellt worden, sodass der Flügelspieler im Rahmen der Situation noch Glück gehabt hätte. Wie der genaue Zeitplan in der Reha für den 23-Jährigen nun aussieht und wann der Spieler in den Trainingsbetrieb zurückkehren kann, ließ Ziegner offen.

MSV Duisburg: Gedenkminute und Trauerflor für Hennes Sabath

Neuzugang Alexander Esswein steht derweil bereits vier Tage nach seiner Verpflichtung vor seinem Startelfdebüt bei den Zebras. Der 33-Jährige habe sich in den ersten Trainingseinheiten „erstaunlich gut“ präsentiert“, so Ziegner, der weiter ausführt: „Er ist in einem Zustand, dass er sofort 100 Prozent gehen kann.“

Der MSV Duisburg erwartet zum ersten Heimspiel rund 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor dem Anpfiff gibt es eine Gedenkminute für den am vergangenen Samstag verstorbenen Hennes Sabath, der 1964 Mitglied der Vizemeistermannschaft war. Zudem spielen die Zebras mit Trauerflor.

Das Spiel gegen den TSV 1860 München ist für den MSV Duisburg der Start in eine Englische Woche. Am Dienstag, 22. August, 19 Uhr, geht es mit dem Auswärtsspiel beim Halleschen FC weiter. Am Freitag, 25. August, schlägt Aufsteiger SSV Ulm 1846 um 19 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena auf.

