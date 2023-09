MSV Duisburg: Erste Antwort auf Trainerfrage bis Mittwoch

Duisburg. Beim MSV Duisburg brennt wieder der Baum. Trainer Torsten Ziegner musste gehen, Ralf Heskamp wird scharf kritisiert. So läuft die Trainersuche.

In der größten Not bringt der Mittelweg den Tod. Torsten Ziegner folgte dem Rat vor dem Heimspiel des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg gegen den SC Verl. Der 45-jährige Trainer stellte – angesichts einer anhaltenden Windstille im Sturm – seinen besten Innenverteidiger, Sebastian Mai, im Sturm auf. Die Maßnahme wirkte. Mai erzielte einen Treffer selbst und war an einem weiteren Treffer beteiligt. Das reichte zu einer 2:0-Führung. Es reichte nicht zum Sieg. In dem wegweisenden Spiel gegen den bis dahin auf Platz 17 geführten Gast gingen die Zebras nach 90+4 Minuten als begossene Pudel vom Platz.