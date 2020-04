MSV Duisburg erhält 300.000 Euro - und hofft aufs Doppelte

Duisburg. Am Freitag berät das DFB-Präsidium über die 3. Liga. Derweil freut sich der MSV Duisburg über eine Finanzspritze aus der Bundesliga.

Der Spielplan der 3. Fußball-Liga hatte für die Fans des MSV Duisburg für dieses Wochenende einen Ausflug in die Domstadt vorgesehen – ein Auswärtsspiel bei Viktoria Köln, bei angenehmen Temperaturen mit viel Sonne. Zudem hätte es in diesen Tagen die Mitgliederversammlung geben sollen. Stattdessen blicken die Meidericher aber am Freitag nach Frankfurt. Das DFB-Präsidium tagt und befasst sich mit den Optionen, wie die Saison zu einem Ende kommen kann.

Eine Entscheidung wird am Freitag noch nicht fallen. Für den Samstag ist eine Sitzung des Ligaausschusses angesetzt und in der nächsten Woche treffen sich die Vereinsvertreter noch einmal per Video-Konferenz. Es ist eine zähe Angelegenheit.

Geisterspiele ohne Absteiger?

Das Fachmagazin Kicker meldete am Donnerstag, dass DFB-Justiziar Jörg Englisch den Klubs beim letzten Austausch am Dienstag vier Szenarien vorgestellt habe. Wie es heißt, soll die Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen und ohne Absteiger die vom DFB bevorzugte Lösung sein. Das könnte der Versuch sein, die sieben abstiegsbedrohten Klubs, die per Petitionen einen Abbruch gefordert hatten, zu besänftigen. MSV-Geschäftsführer Michael Klatt äußerte sich zu diesem Szenario zurückhaltend: „Ich hatte während der Konferenz nicht den Eindruck, dass dies die Variante ist, die der DFB präferiert.“

Zurückhaltung übt Klatt auch beim Thema „Namensrechte für die Arena“. Grundsätzlich sei Schauinsland-Reisen ein langjähriger verlässlicher Partner. Deshalb gelte: Das Reiseunternehmen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, habe den ersten Zugriff. Das Interesse des Essener Unternehmens Maschinensucher.de, für zehn Jahre die Namensrechte zu erwerben, kommentierte der Geschäftsführer so: „Es ist ein positives Signal, wenn Firmen Interesse bekunden, in den MSV zu investieren.“

MSV Duisburg erhält 300.000 Euro

Gute Nachrichten für die Zebras gab es am Donnerstag von der Deutschen Fußball-Liga. Die DFL gab am Donnerstag bekannt, dass die deutschen Champions-League-Teilnehmer im Rahmen einer Solidaritätsaktion 7,5 Millionen Euro an die Klubs der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga ausschütten. Der MSV erhält somit aus dem Hilfspaket mindestens 300.000 Euro.

Ausgenommen sind der FC Bayern II und die Frauenteams, die einem Profiklub angehören. Ob der MSV, der auch in der Frauen-Bundesliga am Ball ist, nun zweimal Geld erhält, war am Donnerstag noch unklar. „Da müssen wir abwarten, bis wir etwas Schriftliches in der Hand haben“, erklärte MSV-Geschäftsführer Michael Klatt.

Cem Sabanci am Knie operiert

Zurück zu Köln: Zumindest Stürmer Cem Sabanci war in dieser Woche dort. Er unterzog sich dort seiner Knieoperation. Der 19-Jährige hatte sich im Februar im Training einen Kreuzbandriss zugezogen.