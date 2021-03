MSV Duisburg: Dritter Sieg im vierten Spiel unter Dotchev

Duisburg. Drittligist MSV Duisburg setzt sich nach dem 1:0-Heimsieg gegen 1860 München im Mittelfeld der Tabelle fest. Stoppelkamp erzielt das Siegtor.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg setzt sich allmählich im Mittelfeld der Liga fest. Der MSV verbuchte am Samstag im vierten Spiel unter Trainer Pavel Dotchev den dritten Sieg. Die Zebras gewannen ihr Heimspiel gegen den TSV 1860 München mit 1:0 (0:0).

Dotchev baut MSV-Aufstellung mit eiserner Hand um

MSV-Trainer Pavel Dotchev nahm in der Startaufstellung drei Änderungen vor. Der Bulgare wollte damit die Defensive stabilisieren und tat dies mit eiserner Hand. Innenverteidiger Dominik Schmidt und Rechtsverteidiger Joshua Bitter gehörten nicht einmal mehr dem Kader an. Dafür spielten Dominic Volkmer (innen) und Max Sauer (außen) von Beginn an. Zudem kehrte Wilson Kamavuaka (zuletzt Rückenbeschwerden) ins defensive Mittelfeld zurück.

Viel vergbliches Mühen auf beiden Seiten

Beide Mannschaften bemühten sich in der Anfangsphase vergeblich, das Heft in die Hand zu nehmen. Die Münchener erspielten sich in den ersten Minuten leichte Vorteile, konnten den MSV aber nicht ernsthaft in Gefahr bringen. Die Zebras kamen in der 27. Minute zu ihrem ersten Torabschluss. 60-Keeper Marco Hiller hatte aber mit dem 18-Meter-Schuss von Aziz Bouhaddouz keine Probleme.

Die Löwen verbuchten in der 35. Minute ihren ersten Hochkaräter. Ahmet Engin hatte Dennis Dressel an der Strafraumgrenze gefoult. Stefan Lex zirkelte den Ball beim Freistoß knapp neben das Duisburger Tor. Zwei Minuten später kam Lex aus dem Spiel heraus zum Abschluss, verpasste aber erneut knapp.

Stoppelkamp verwandelt Foulelfmeter sicher

Nach dem Seitenwechsel setzte der MSV den ersten Nadelstich. Nach einem Eckball setzte Aziz Bouhaddouz einen Kopfball neben das Tor. In der 51. Minute stand der MSV-Stürner erneut im Mittelpunkt. Der Münchener Dennis Erdmann, in der Liga ohnehin als „böser Junge“ gefürchtet, wusste sich im Strafraum nicht anders zu helfen, als Bouhaddouz zu Boden zu reißen. Schiedsrichter Patrick Kessel zeigt Erdmann die Rote Karte und auf dem Rasen auf den Punkt. MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp verwandelte den Foulelfmeter sicher zur Duisburger Führung (53.).

Trotz Überzahl gerieten die Zebras unter Druck. In der 59. Minute bewahrte Torwart Leo Weinkauf den MSV vor dem Ausgleich. Der Münchener Semi Belkahia kam nach einem Lewx-Freistoß aus kurzer Distanz zum Kopfball, und Weinkauf war mit einem starken Reflex zur Stelle. In der 69. Minute hätte Federico Palacios den Druck vom Kessel nehmen können, doch er scheiterte nach einer starken Einzelleistung am Löwen-Keeper.

In der 77. Minute musste Federico Palacios verletzungsbedingt das Handtuch werfen. Der offensive Mittelfeldspieler zog sich ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Für die Zebras brannte nichts mehr an, sie brachten den Heimsieg über die Runden.

Für den MSV Duisburg geht es nun am Samstag, 13. März, 14 Uhr, mit der Auswärtspartie bei Viktoria Köln weiter. Dann trifft MSV-Coach Pavel Dotchev auf sein Ex-Team, für das er im Januar noch verantwortlich war.

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: