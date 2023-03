MSV Duisburg: Jahreshauptversammlung heute im Live-Ticker - "Letzten zwei Jahre waren desaströs"

Ingo Wald will den MSV Duisburg zurück in die 2. Bundesliga führen.

Duisburg. Um 18 Uhr startet heute die Jahreshauptversammlung des Drittligisten MSV Duisburg. Der Vorstand wird gewählt. Alle Infos im Live-Ticker.

Es wird gewählt beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Der aktuelle Boss Ingo Wald wäre nach eigenem Bekunden heute bei der Mitgliederversammlung des MSV Duisburg im Kampf um die Präsidentschaft beim Spielverein gerne gegen Helmut Sandrock in den Ring gestiegen. Nach dem Rückzug des „Teams Sandrock“ am vergangenen Freitag stellt sich die Mannschaft von Ingo Wald nun als einziges Team zur Wahl. Um 18 Uhr startete die Jahreshauptversammlung im Theater am Marientor. Wir sind heute live dabei.

MSV-Boss Wald hat bei seiner Rede betont, dass der Verein unter Erfolgsdruck steht. Gelingt der Aufstieg in den nächsten zwei Jahren nicht, wäre das Ziel zweite Liga meilenweit entfernt. Ein harter Cut müsse her: "In der 3. Liga zu überleben, kann nicht unser Ziel sein", so Wald, der nun auf sein neues Team eingeht und sich über den Zuspruch freut. "Der Aufbau der Amateurmannschaft ist großartig. Dass zeigt, dass wir bereit sind, neue Wege zu gehen und Veränderungen durchzuführen." Der 65-Jährige weiter: „Die letzten zwei Jahre waren desaströs. Damit kann man nicht zufrieden sein. Wir haben alles aufgearbeitet und auch den Bereich Scouting erweitert.“

Das „Team Sandrock“ hatte am Freitag seinen Rückzug mit „erhebliche Zweifeln, ob wir als ehrenamtlicher Vorstand des eingetragenen Vereins unser Vorhaben, den MSV Duisburg und zukunftsfähig aufzustellen, überhaupt wirksam realisieren könnten“, begründet. Zudem verwies Sandrock auf die „komplizierte Struktur des Gesamtvereins.“

MSV Duisburg: Opposition zog sich zurück

Ingo Wald zeigte sich „irritiert“ und kommentierte das so: „Ich weiß nicht, was mit diesem Satz gesagt werden sollte. Wir haben die Strukturen seit Jahren nicht verändert. Die sind bekannt. Ich bin überrascht, das als Argument zu kriegen.“ Es hätte für die Konkurrenten die Möglichkeit gegeben, bei der Geschäftsführung oder bei ihm selbst, nachzufragen. Wald: „Das ist alles nicht erfolgt.“

