MSV Duisburg: Diagnose bei Rolf Feltscher liegt vor

Duisburg. Beim 3:2-Sieg des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg verletzte sich Rolf Feltscher am rechten Knöchel. Die Diagnose liegt nun vor.

Das ist für Rolf Feltscher noch glimpflich ausgegangen: Der Rechtsverteidiger des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg wird voraussichtlich in den kommenden drei Partien für die Zebras nicht zur Verfügung stehen, wie der Klub am Montag mitteilte. Der 32-Jährige hat sich nach Vereinsangaben am Sonntag beim 3:2-Sieg im Auswärtsspiel beim VfB Oldenburg eine Bänderverletzung im rechten Knöchel zugezogen. Eine Operation sei nicht notwendig, so der MSV. Die Mediziner behandeln die Blessur konservativ.

Der MSV Duisburg steht in der 3. Liga vor einer englischen Woche. Am Samstag, 11. März, 14 Uhr, gastiert der TSV 1860 München um 14 Uhr in der Schauinslandreisen-Arena. Am Mittwoch, 15. März, 19 Uhr, steht das Auswärtsspiel bei der SG Dynamo Dresden auf dem Programm. Drei Tage später empfangen die Zebras an der Wedau den SC Verl (14 Uhr). Die Dauer der Zwangspause hält sich für Feltscher damit erst einmal in Grenzen.

Feltscher hat sich die Verletzung in Oldenburg kurz vor der Pause bei einem Zweikampf zugezogen. Dabei knickte der Venezolaner auch noch um. Der 32-Jährige konnte beim Verlassen des Platzes nicht mehr auftreten. Für ihn kam dann Joshua Bitter ins Spiel. Feltscher hatte kurz zuvor für den MSV Duisburg zum 3:1 getroffen.

Im vergangenen Jahr musste Rolf Feltscher zwei längere Verletzungspausen hinnehmen. Zweimal hatte er sich im Knie Bänderverletzungen zugezogen. Zuletzt war er für Trainer Torsten Ziegner bei der Besetzung des Postens auf der rechten defensiven Außenbahn zumeist erste Wahl gewesen.

Neben Rolf Feltscher muss der MSV derzeit auf die verletzten Spieler Leroy Kwadwo, Sebastian Mai und Marvin Knoll verzichten. Beim Spiel in Oldenburg war zudem Kapitän Moritz Stoppelkamp im Zuge eines fiebrigen Infekts nicht dabei gewesen. Zumindest bei Kwadwo und Stoppelkamp gibt es Hoffnungen auf einen Einsatz gegen 1860 München.

