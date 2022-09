MSV Duisburg: Der Elfmeter-Schock gegen Dynamo Dresden im Video

Duisburg. Der MSV Duisburg kassiert die zweite Pleite in Folge. Ein Elfmeter entscheidet das Spiel gegen Dynamo Dresden. Die Highlights von MagentaSport.

Die Euphorie ist verflogen beim MSV Duisburg. Das 0:1 (0:0) gegen Dynamo Dresden war nach der Klatsche bei 1860 München der zweite Rückschlag in Folge. Und er war vermeidbar. Innenverteidiger Sebastian Mai erlaubte sich am Sonntag in der 72. Minute ein ebenso unnötiges wie ungeschicktes Foul im eigenen Strafraum. Vor 13.577 Zuschauern nutzte Stefan Kutschke das Strafstoß-Geschenk zum 1:0 (0:0)-Siegtor für den Gast in der Schauinsland-Reisen-Arena.

„Es war insgesamt kein schönes Fußballspiel“, gab Dynamo-Trainer Markus Anfang zu, der trotz des Sieges fand: „Das können wir wesentlich besser machen.“ Währenddessen gab es von MSV-Trainer Ziegner eine Schelte an das Schiedsrichterteam: „Ihre einzigen Argumente, die sie dagegen haben, ist Karten zu zeigen an Trainer und Spieler.“ Ausgangspunkt dafür war ein nicht gegebener Elfmeter für Duisburg.

MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden: Die Highlights

