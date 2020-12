MSV Duisburg: Das sind die Gewinner und Verlierer

Duisburg. Statt um den Aufstieg zu spielen, kämpft Drittligist MSV Duisburg gegen den Abstieg. Wer in dieser Saison bislang überzeugte - und wer nicht.

Zwei Punkte bis zum rettenden Ufer - der MSV Duisburg steht nach dem Jahreswechsel gleich wieder enorm unter Druck. Statt um den Aufstieg mitzuspielen, kämpft der Drittligist gegen den drohenden Abstieg in die Vierte Liga. Die kurze Winterpause will Trainer Gino Lettieri für den Taktik-Schliff und die Verbesserung der Fitness nutzen. Am Sonntag nahm die Mannschaft die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am 10. Januar in Ingolstadt auf.

Immerhin konnte Lettieri etwas positives mit in die Weihnachtszeit nehmen: In den letzten drei Liga-Spielen holte der MSV fünf Punkte. "Für die Mannschaft, für die Spieler war es sehr wichtig, weil sie gemerkt haben, dass da noch etwas geht", sagte der 54-Jährige in einem klubeigenen Interview. Einige konnten Selbstvertrauen tanken, einige mussten einsehen, dass sie sich erheblich steigern müssen. Das sind die Gewinner und Verlierer der Saison 2010/21.

MSV Duisburg: Die Gewinner

Immer wieder Leo Weinkauf: Gegen halle machte der MSV-Torhüter Terrence Boyd (Mitte) das Leben schwer. Foto: Getty

Leo Weinkauf: Auf der Gewinnerseite steht ganz vorne der MSV-Torwart. Der 24-jährige Leihspieler von Hannover 96 wächst in dieser Saison über sich hinaus. Weinkauf hielt seine Mannschaft immer wieder mit glänzenden Paraden im Spiel, bügelte die Fehler seiner Vorderleute aus. Auf den Oldenburger kann sich der MSV in der Krise verlassen.

Moritz Stoppelkamp: Der Ausfall des Kapitäns zu Saisonbeginn wog schwer. Der 34-Jährige infizierte sich mit dem Epstein-Barr-Virus, musste zwei Monate lang pausieren. Als der Angreifer gegen Viktoria Köln erstmals von Beginn an spielen konnte, zeigte er gleich, wie wichtig er ist. Stoppelkamp gibt der Mannschaft nicht nur Sicherheit, er sorgt auch für die nötige Torgefahr. Wenn Stoppelkamp fit ist, steigen die Chancen, dass der MSV den Klassenerhalt schafft.

Vincent Vermeij: Er ist der Gewinner des Aufwärtstrends vor der Weihnachtszeit. Vermeij sorgte mit einem Hattrick gegen Wehen Wiesbaden für den ersten Heimsieg der Saison. Endlich platzte der Knoten bei dem 26-jährigen Niederländer, der zuvor fünf Spiele nicht getroffen hatte. Mit zwölf Scorerpunkten ist er der gefährlichste Duisburger.

Darius Ghindovean: Der 19-Jährige steht für die Zukunft. 2017 sicherte sich der MSV die Dienste des Talents, in dieser Saison kommt der offensive Mittelfeldspieler regelmäßig zum Einsatz. Beim 2:2 gegen Waldhof Mannheim erzielte der rumänische Youngster den zwischenzeitlichen Ausgleich. Ghindovean bringt neuen Schwung in die Offensive.

MSV Duisburg: Die Verlierer

Torsten Lieberknecht: Vielleicht ahnte der 47-Jährige schon, dass das Köln-Spiel sein letztes sein sollte. Einen Tag nach der 1:3-Pleite wurde Lieberknecht entlassen. Der Druck auf ihn war von Beginn an groß. Nach dem verpassten Aufstieg hielten die Verantwortlichen an Lieberknecht fest. Corona warf die Pläne um. Lieberknecht fand keinen Weg aus der Krise und scheiterte.

Trat eine schwere Mission an: MSV-Trainer Gino Lettieri. Foto: Getty

Gino Lettieri: Der Deutsch-Italiener wusste, worauf er sich einließ, als er zum zweiten Mal auf dem Trainerstuhl Platz nahm. In den sozialen Medien hagelte es Kritik an der Rückholaktion von Sportdirektor Ivica Grlic. Die Fans trauen dem Lieberknecht-Nachfolger die 180-Grad-Wende nicht zu. im sechsten Spiel unter seiner Regie gelang endlich der langersehnte Sieg. Die Tendenz zuletzt war positiv. Sollte der MSV den Klassenerhalt noch schaffen, könnte Lettieri zu einem Gewinner werden.

Orhan Ademi: Ablösefrei kam der 29-Jährige vor der Saison von Eintracht Braunschweig. Der damalige Trainer Torsten Lieberknecht freute sich auf einen Spieler "der das Stürmerprofil verkörpert, das wir suchen". Die Fakten sprechen eine andere Sprache: In elf Einsätzen kommt der Schweizer auf ein Tor und eine Vorlage. Zu wenig für einen Mittelstürmer.

Connor Krempicki: Das Jahr beginnt für den Mittelfeldspieler mit einer guten Nachricht. Die Partellasehnenentzündung hat der Gelsenkirchener auskuriert, zum Trainingsstart nach Weihnachten meldete sich der 26-Jährige zurück. Auf zwölf Einsätze kommt Krempicki in dieser Saison, doch der Motor stottert. Gegen Rostock traf er die Latte, ein seltenes Highlight in dieser schwierigen Saison.

Dominik Schmidt: 29 Gegentore hat der MSV bislang kassiert. Schlechter verteidigen nur Köln und Mannheim. Insbesondere bei Standardsituationen sind die Duisburger anfällig. Innenverteidiger Dominik Schmidt (33) verpasste drei Spiele wegen einer unnötigen Gelb-Roten-Karte im Spiel gegen Saarbrücken. Er muss wie die gesamte Verteidigung eine Leistungssteigerung hinlegen, um das Minimalziel in dieser Saison noch zu erreichen.